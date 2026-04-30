Jhon Arias, a paso firme con nuevo gol para Palmeiras

El ‘todoterreno’ se encargó de marcar el único gol para el cuadro paulista en su visita a Cerro Porteño.

Jhon Arias, jugador de Fluminense | DANIEL DUARTE / AFP

Jhon Arias ha demostrado ser uno de los grandes jugadores de Palmeiras en el fútbol de Brasil. No solo sus metas están centradas en el ‘Verdao’, donde llegó en enero para buscar más rodaje y recuperar la alegría pensando en el Mundial. La exigencia es alta al servicio del cuadro paulista y cómo llegará rumbo a la Selección Colombia, ya que pasó a ser una prenda de garantía en fase ofensiva al servicio del combinado nacional.

El ’11’ del cuadro brasileño fue inicialista en el más reciente duelo frente a Cerro Porteño. El premio a la confianza se tradujo en un nuevo gol para su cuenta personal. Así se configuró en el empate 1-1, en La Nueva Olla, este miércoles por la tercera fecha de la Copa Libertadores.

Todavía sigue la cuestión apretada en el grupo F, en especial por el liderato de Sporting Cristal. Sin embargo, las proyecciones indican que Palmeiras es el favorito a puntear. Por lo menos, en el empate, Jhon Arias aportó su grano de arena con el primer gol para él, esta temporada, por el certamen sudamericano.

El gol de Jhon Arias ante Cerro Porteño

Arias le puso fin a un golazo desde la elaboración. La visita fue armándose y tocaba de memoria, a medida de que se acercaba al pórtico rival. Sobre los 33′, Arias le organizó el moño a la secuencia después de un envío rasante de Allan Ellias, el cual no perdonó. Se enmudecía el estadio de Cerro Porteño, aunque después lograría el empate por un gol en contra de Carlos Miguel (72′).

SABOR COLOMBIANO: Jhon Arias marcó el 1-0 de Palmeiras ante Cerro Porteño en Paraguay por la CONMEBOL #Libertadores.



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Ya es el cuarto gol para Arias en Palmeiras. Solo había marcado en el Brasileirao, hasta que pudo bautizarse en el plano continental. Su última diana fue el pasado 5 de abril, en la victoria de visita por 1-2 frente a Bahía válida por el campeonato liguero.

La escuadra dirigida por Abel Ferreira quedó debiendo en Paraguay, pero volverá a tener actividad el 2 de mayo por la fecha 14. Ese día, recibirá a Santos por el Clásico de la Nostalgia. Posteriormente, tendrá que visitar al líder Sporting Cristal por la cuarta fecha de Libertadores el 5 de mayo.

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