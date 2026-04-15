Larcamón asume la eliminación de Cruz Azul y asegura que van por el título en la Liga MX

El entrenador del Cruz Azul acepta los errores y la mala racha que enfrenta el equipo tras empate ante el LAFC

Nicolás Larcamón habla tras la eliminación del Cruz Azul | Imago 7

Cruz Azul enfrentó un duro golpe tras su eliminación en los cuartos de final de la Concachampions ante LAFC. El entrenador Nicolás Larcamón, en conferencia de prensa, reconoció la frustración del equipo y la afición, pero dejó claro que el enfoque del club sigue siendo el mismo: luchar por el campeonato en la Liga MX.

Larcamón analizó el desempeño del equipo en la serie y destacó la actitud de los jugadores durante el partido, a pesar de la eliminación. “La racha es innegable, claramente es un momento difícil para nosotros”, comenzó diciendo el entrenador. Reconoció que la presión por obtener resultados sigue siendo alta: “Urge ganar, salir de esa racha y seguir buscando el objetivo”, comentó. A pesar del desempeño positivo en ciertos aspectos del juego, Larcamón subrayó que los resultados no se han dado como se esperaba.

En relación con la falta de contundencia del equipo, Larcamón expresó que la eliminación en la Concachampions no debe empañar los esfuerzos realizados en la cancha. “La producción ofensiva fue un dominio absoluto. Tuvimos 31 remates, pero aun así no logramos concretar lo necesario”, señaló, destacando el esfuerzo del equipo y su estrategia de juego, que, en su opinión, fue efectiva en muchos aspectos.

El entrenador también reflexionó sobre la reacción del vestuario y la presión constante que enfrenta Cruz Azul, un club que siempre está en la mira por su historia y su afición. “Cruz Azul siempre está obligado por su historia, por su afición, por todo lo que representa. Pero nosotros estamos determinados a alcanzar lo máximo, a ganar el campeonato”, afirmó Larcamón, dejando en claro que la única meta es el título de liga.

Sobre la eliminación, Larcamón indicó que, a pesar de la decepción, el equipo no perderá de vista el objetivo principal de la temporada. “Ahora tenemos un único objetivo, que es la liga. Tenemos mejores condiciones para prepararnos, y a partir de ahora debemos enfocarnos completamente en ese reto”, explicó.

El técnico también se refirió a las ventajas de no tener más compromisos internacionales, lo que permitirá una mejor preparación física y táctica para el torneo local. “La eliminación nos da una oportunidad de enfocarnos, de tener más tiempo de recuperación y preparación”, dijo Larcamón. Sin embargo, dejó claro que esa ventaja no es suficiente si no se aprovecha con determinación y esfuerzo: “La mejor noticia es que el grupo está recontra determinado. El equipo quiere más que nunca”.

La exigencia, según Larcamón, está siempre presente en Cruz Azul debido a la magnitud del club. “Tenemos un objetivo claro, un solo enfoque. Queremos ganar la liga y estamos dispuestos a luchar por eso”, reiteró el entrenador, apuntando a que, a pesar de la eliminación en la Concachampions, el equipo tiene todo por ganar en la Liga MX.

Finalmente, Larcamón dejó un mensaje claro para los aficionados: Cruz Azul está más comprometido que nunca con la búsqueda del título de liga. “Vamos por eso, vamos por el campeonato”, concluyó, dejando en claro que el equipo se mantiene enfocado en la recta final del torneo local.

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