Partido entre Cruz Azul y LAFC se detiene por grito homofóbico en el Estadio Cuauhtémoc

El árbitro activó el protocolo de la Concacaf ante los gritos de los aficionados durante el segundo tiempo

Se detiene el partido del LAFC y Cruz Azul por grito homofóbico | Reuters

El partido de vuelta de los cuartos de final entre Cruz Azul y Los Angeles FC, disputado el martes 14 de abril, tuvo que ser detenido momentáneamente luego de que se presentara el grito homofóbico por parte de la afición en el Estadio Cuauhtémoc.

La interrupción ocurrió al minuto 57, cuando los asistentes repitieron el grito durante un despeje del portero Hugo Lloris. Ante esta situación, el árbitro central decidió detener el encuentro, reunir a los jugadores en el campo y activar el protocolo correspondiente de la Concacaf para este tipo de incidentes.

Cabe señalar que, durante el primer tiempo, el grito se escuchó en diversas ocasiones sin que se tomaran medidas inmediatas. Sin embargo, al inicio de la segunda mitad, la conducta se repitió, lo que obligó al silbante a intervenir y suspender momentáneamente el juego.

Tras la detención, se desplegó un mensaje en las pantallas del estadio dirigido a la afición, en el que se advirtió sobre las posibles consecuencias en caso de reincidencia. La advertencia fue clara: de continuar con este tipo de comportamiento, el partido podría volver a detenerse e incluso llegar a ser suspendido de manera definitiva.

“El árbitro ha detenido el partido por gritos discriminatorios. Si este comportamiento continúa, serás expulsado del estadio, el partido podría ser suspendido o abandonado y no habrá reembolsos. La discriminación no tiene lugar”.

El incidente volvió a poner sobre la mesa la problemática del grito discriminatorio en los estadios, una situación que ha obligado a las autoridades del fútbol a reforzar medidas y protocolos con el objetivo de erradicar este tipo de conductas dentro de los recintos deportivos.

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