América fracasa en Concachampions y agrava su crisis: eliminado por Nashville en el Azteca

Las Águilas caen 0-1 ante Nashville, quedan fuera en cuartos y suman un mes sin ganar en medio de presión creciente sobre Jardine

Nashville eliminó al América en el Coloso de Santa Úrsula | Reuters

América quedó eliminado de la Concacaf Champions Cup tras caer 0-1 ante Nashville en el Estadio Azteca, resultado que lo deja fuera en cuartos de final y profundiza su crisis deportiva. El equipo de André Jardine no logró marcar en la serie y se despidió del torneo que sigue siendo su gran deuda con la afición, en un contexto donde se cumplirán 10 años sin levantar el título desde la final ganada a Tigres en 2016.

La eliminación refuerza el mal momento azulcrema. El cuadro de Coapa sumó su sexto partido consecutivo sin ganar y está por cumplir un mes desde su última victoria, el 2-0 ante Mazatlán del 15 de marzo. En este periodo empató con Philadelphia, Santos y Cruz Azul, cayó ante Pumas y terminó fuera de la Concachampions con empate y derrota ante Nashville, en su primer partido internacional tras el regreso al Azteca.

En la era de Jardine, el equipo acumula tres tropiezos importantes en el plano internacional. Los azulcremas furon eliminados en semifinales por Pachuca, cayeron en cuartos ante Cruz Azul y ahora repitieron instancia con Nashville, manteniendo intacta la deuda del título continental pese al tricampeonato en Liga MX. El técnico sumó otro fracaso en la competencia que se ha convertido en su principal pendiente.

El historial reciente ante equipos de la MLS también agrava el contexto. En 17 partidos, Jardine apenas registra seis victorias y cinco eliminaciones clave. Nashville ya los había echado en Leagues Cup 2023, Colorado los eliminó en 2024, y en 2025 LAFC los dejó fuera del Mundial de Clubes con un gol en tiempo extra. A eso se suma la eliminación en fase de liga de Leagues Cup 2025, con la Campeones Cup 2024 como única excepción positiva, aquel triunfo en penales sobre Columbus.

La derrota además rompe una racha histórica en el Estadio Azteca. Por primera vez desde 2015, un equipo de la MLS logra ganar en el Coloso de Santa Úrsula ante América en Concachampions. En siete antecedentes previos, ningún club había conseguido salir con victoria, una marca que se terminó esta noche y que evidencia el momento que atraviesan las Águilas.

El partido arrancó con los de Coapa intentando imponer condiciones, pero el rival incomodó desde el inicio con presión alta. Desde los primeros, los azulcremas intentaron generar peligro con centros por las bandas, pero sin conseguir un remate a portería. La respuesta visitante llegó temprano, con Mukhtar conduciendo sin marca y disparando por encima del arco de Cota, en un inicio parejo pero con señales claras de incomodidad para el local.

Con el paso de los minutos, Nashville se asentó mejor en el campo. América tenía el 61% de la posesión sin generar peligro, mientras los visitantes apostaban por transiciones rápidas. Al minuto 20′ llegó la primera clara para los de casa: Zendejas se escapó por la banda derecha, recortó hacia el centro y sacó un disparo al primer palo que Schwake desvió al poste. Erick Sánchez y Brian Rodríguez también probaron de media distancia, pero el arquero respondió con seguridad.

El complemento cambió el partido y la eliminatoria. Al minuto 50, el cuadro estadounidense aprovechó un contragolpe por derecha, Espinoza desbordó y envió una diagonal que Mukhtar definió de primera ante la salida del arquero para el 0-1. El cuadro local quedó obligado a marcar dos goles para seguir con vida en el torneo, mientras la Concacaf activó el protocolo antidiscriminación tras la aparición del grito homofóbico desde la grada.

Tras la reanudación, Jardine empujó con cambios ofensivos y mayor volumen, pero sin claridad. Rodríguez desaprovechó un tiro libre peligroso, y el equipo acumuló intentos sin profundidad. Nashville ajustó con cambios al 70 para sostener la ventaja, mientras Cervantes probó de larga distancia y Zúñiga dejó escapar el empate al 72 tras un error de Schwake, al no rematar de primera intención con la portería abierta.

En el cierre, el partido se volvió cortado. Los azulcremas se volcaron al ataque y el juego se detuvo nuevamente al por el protocolo. Nashville resistió con orden, aprovechó los espacios e incluso generó un cuatro contra dos que no logró concretar. Con siete minutos añadidos, las Águilas insistieron sin éxito y consumaron la eliminación.

Tras la caída, América encara un cierre de torneo decisivo en Liga MX. El equipo de Jardine se mantiene séptimo y depende de sus resultados en las últimas tres jornadas para asegurar su lugar en la Liguilla, con una diferencia mínima respecto a los equipos que pelean por los últimos boletos.

El calendario inmediato no da margen. Este sábado 18 de abril recibirán a Toluca, bicampeón del fútbol mexicano, antes de cerrar el torneo ante León y Atlas, rivales directos por la clasificación, empatados con los azulcremas en 19 puntos. Con el golpe de la Concachampions aún reciente, cada partido definirá el rumbo de un equipo que sigue sin resolver su gran pendiente internacional.

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