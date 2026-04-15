Portland derrota a Phoenix en el Play-In del Oeste y se mete a los Playoffs de la NBA

Deni Avdija encabezó la ofensiva con una actuación destacada con 41 puntos, 7 rebotes y 12 asistencias; van contra San Antonio Spurs

Portland vence a Suns y avanza en la NBA. | IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Los Portland Trail Blazers eliminaron a los Phoenix Suns en el duelo de Play‑In de la Conferencia Oeste de la NBA al ganar 114‑100 y con ello sellaron su pase directo a la primera ronda de los playoffs, donde enfrentarán a los San Antonio Spurs. Esta victoria representa para Portland el acceso a la postemporada tras varias campañas fuera de ella, cumpliendo uno de los objetivos del equipo en la recta final de la temporada regular.

El partido tuvo un desarrollo controlado de parte de los Blazers, quienes administraron su ventaja durante la mayor parte del encuentro. Deni Avdija encabezó la ofensiva con una presentación destacada: 41 puntos, 7 rebotes y 12 asistencias, cifras que lo posicionaron como figura del juego y factor clave para que Portland se mantuviera al frente del marcador. Jrue Holiday también contribuyó con 21 unidades, además de 4 rebotes y 3 asistencias, aportando desde varios frentes tanto en ofensiva como en transición.

Por su parte, los Suns no lograron encontrar el ritmo necesario para recuperarse pese a contar con producciones individuales importantes. Jalen Green fue el mejor anotador del equipo de casa con 35 puntos y añadió 5 rebotes y 2 asistencias, intentando mantener a su equipo cerca en el resultado. Devin Booker sumó 22 unidades, capturó 1 rebote y repartió 4 asistencias, pero Phoenix no pudo contrarrestar el volumen de juego del rival en los momentos decisivos.

Con este resultado, Portland se quedó con la séptima posición de la Conferencia Oeste y confirmó que su siguiente rival en los playoffs serán los San Antonio Spurs, que como segundo sembrado esperan el inicio de la primera ronda. En contraste, Phoenix todavía tiene una oportunidad para pelear por el octavo boleto, ya que ahora deberá enfrentarse el viernes al ganador del enfrentamiento entre Los Angeles Clippers y Golden State Warriors.

Ambos equipos llegaron a este Play‑In tras una temporada con altibajos y con momentos de sorpresa. Phoenix terminó con 45 victorias y 37 derrotas en la campaña regular, superando expectativas y asegurando mejor ubicación, mientras que Portland arribó con un récord de 42‑40 y se apoyó en un cierre de temporada fuerte para ganar este boleto decisivo.

La actuación de Avdija en este partido es parte de una temporada en la que ha mantenido cifras altas de producción individual, consolidándose como el principal referente ofensivo de los Blazers y una de las piezas más importantes en su esquema de juego. Holiday, con experiencia en postemporada, aportó liderazgo a un grupo joven y con deseos de extender su temporada lo más posible.

Para Phoenix, el desafío ahora es recuperarse de esta derrota en casa y enfrentar con fortaleza su próxima oportunidad en el Play‑In. La dinámica de este torneo permite que el equipo que pierda en la primera fase tenga otra oportunidad para luchar por un lugar entre los 16 mejores, pero para ello deberá ganar sus siguientes compromisos.

Este resultado marca un momento relevante tanto para los Blazers como para los Suns dentro de la temporada 2025‑26, con Portland avanzando y Phoenix manteniendo viva la esperanza de playoffs a través de la siguiente etapa del Play‑In.

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