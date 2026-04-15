Erik Lira, tras la eliminación de Cruz Azul en Concachampions: “La obligación es levantar la décima”

El capitán de la Máquina y Charly Rodríguez respaldan el proyecto de Nicolás Larcamón al frente del equipo cementero

La eliminación de Cruz Azul en la Concacaf Champions Cup 2026 caló hondo en el feudo cementero, donde el capitán Erik Lira asegura que ahora tienen la obligación de ganar el título del Clausura 2026 en la Liga MX.

Lira aseguró sentirse orgulloso de sus compañeros y de la entrega que mostraron en la cancha, a pesar de no conseguir el objetivo, tras empatar 1-1 con LAFC en el partido de vuelta de los cuartos de final, siendo eliminados con global de 4-1.

“Hace un momento les dije a mis compañeros que me siento muy orgulloso de pertenecer a este club. Me representan todos mis compañeros. Me encanta cómo afrontamos el partido hoy, y no tengo duda de que ese es el camino para lograr grandes cosas. Sí, es injusto. A ver, nosotros no podemos controlar eso.

“Estamos enfocados en lo nuestro. Respaldamos a Nico (Larcamón), al cuerpo técnico, Iván Alonso, la directiva, que son los que están con nosotros todos los días, los que viajan con nosotros, los que están con su familia. Estamos todos en lo mismo. Ahora tenemos que enfocarnos en la liga, que es lo único que nos queda. Estamos seguros de que si jugamos como lo hicimos hoy, no me queda duda de que lo vamos a lograr”, señaló Erik Lira, tras finalizar el encuentro en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

El mediocampista agregó que se trata de una derrota dolorosa, pero intentarán darle la vuelta a la página lo antes posible para afrontar lo que viene.

“Sí. A ver, es Cruz Azul y también lo dije en la semana: Cruz Azul es tan grande que el ruido externo también es muy grande. Cada vez quieren debilitarnos, pero somos lo suficientemente maduros y capaces de cerrar filas. Como repito, estamos muy fortalecidos como grupo con la dirección técnica, el cuerpo técnico, el staff, la dirección deportiva, y a mí me encanta esa exigencia.

“Creo que, aunque fue un partido de 90 minutos que nos costó, sabemos lo que nos costó. Pero creo que ese es el camino. Si bien han sido dos derrotas en el año después de 15 partidos sin perder, creo que estamos en el camino correcto. No nos gusta la palabra ‘obligación’. Cruz Azul, como repito, es muy grande, y la ambición tiene que ser esa, porque acá no venimos a pasar el tiempo. Nadie viene a pasar el tiempo, nadie viene a cobrar y a irse. Aquí todos los que vienen quieren marcar historia en el club, y todos nuestros compañeros quieren hacerlo. Simplemente hoy no se pudo. Así que, la palabra ‘obligación’, al contrario, no nos gusta. No nos asusta, y la obligación es levantar la décima”, finalizó.

Charly Rodríguez: “Tenemos que recuperarnos”

Charly Rodríguez coincidió con Erik Lira, al mencionar que Cruz Azul lo intentó, pero no pudo y ahora deben ir por el título del fútbol mexicano.

“Es un golpe duro por la ilusión que teníamos de seguir avanzando en este torneo. Sabemos lo importante que es, pero dimos todo de nosotros esta noche. Hicimos muchas cosas positivas y nos quedamos cerca nuevamente de avanzar. Nos costó mucho ese partido de ida. Ellos tuvieron muchas ocasiones que pudimos haber concretado de mejor manera, pero ya está, quedamos eliminados de este torneo y daremos todo por la liga”, señaló Rodríguez.

El mediocampista de la Máquina agregó: “En liga estamos segundos, a un partido de Chivas, estamos peleando por ese título anual también y creo que este grupo tiene hambre de triunfar. Hoy quedó reflejado, como lo vuelvo a repetir, hubiese sido un poco diferente con otro marcador que nos trajimos de Los Ángeles, pero esto es fútbol. Estas cosas pasan y, bueno, hay que seguir intentándolo en la liga. Nosotros como grupo estamos muy unidos”.

El futbolista afirma que deben mostrar hambre de triunfo en la Liga MX: “Creo que el camino de esta noche es el que tenemos que tomar. Seguir con esa hambre que se vio hoy y no esperar un golpe duro para reaccionar. Este es el camino, esta es la manera, y esperemos seguir así para buscar la liga. No creo que todo jugador, en cada torneo que participa, no quiera ganarlo. Tenemos esas ganas de levantar ese título. Ahora tenemos que concentrarnos en ella, recuperarnos, ir a casa con la familia, agarrar fuerzas, volver a Puebla y jugar. Creo que este grupo va a demostrar que tiene hambre”, concluyó.

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