Henry Martín, contundente tras la eliminación del América: “Estamos quedando a deber, no estuvimos a la altura”

El delantero, además de Israel Reyes y de Alejandro Zendejas externaron su frustración tras haber caído ante el Nashville en la Concachampions

El atacante externó su frustración tras no poder ayudar al club | Imago7

El Club América vivió una nueva frustración en la Concachampions 2026, al ser eliminado por Nashville SC en los cuartos de final del torneo. Tras el silbatazo final que selló la derrota, Henry Martín no ocultó su enojo y frustración, tanto por el resultado como por su situación personal.

“Definitivamente estamos quedando a deber, no estamos comportándonos a la altura que esta institución y esta afición merecen“. A lo largo de la entrevista, Martín reiteró que la falta de responsabilidad en varios aspectos del juego fue evidente y que la derrota fue producto de un bajo rendimiento colectivo.

El delantero también destacó que, aunque el equipo no cumplió con lo esperado, la clave estaba en la mentalidad de los jugadores. “Estamos en casa, con nuestra gente, no hay que menospreciar al rival, y no estuvimos a la altura en el partido“, afirmó. Para Martín, la eliminación dejó claro que el equipo debe trabajar más en su mentalidad, ya que el partido ante Nashville debía haberse jugado con una actitud diferente.

Además, se refirió a la ausencia de algunas piezas clave debido a las lesiones, una de las cuales lo ha afectado directamente a él, limitando su participación. “Tuve un desprendimiento de un tendón en la rodilla, lo que me dejó fuera por cuatro meses“, explicó, relatando cómo la lesión le impide estar en su mejor nivel.

Con una pierna debilitada, el delantero también habló de su frustración personal por no poder aportar en la forma en que el equipo lo necesita. “Estoy enojado conmigo mismo por no poder estar al 100%, por no poder ayudar como me gustaría“, confesó. Según sus palabras, la recuperación ha sido un proceso largo y lleno de dudas, pero los médicos le han dado confianza para seguir luchando. “Me dijeron que sí voy a poder jugar como antes, solo es cuestión de tiempo y paciencia”, comentó Martín, visibilizando su desesperación por no poder estar completamente disponible para el equipo en momentos cruciales.

Israel Reyes y Alejandro Zendejas esperan darle la vuelta a la página

Israel Reyes, defensor del América, compartió su sentir tras la eliminación, y su tono fue uno de reflexión y responsabilidad. “Es una noche triste para todos, es decepcionante para nosotros, para la afición y para el entrenador”, señaló Reyes, quien no dudó en admitir que la eliminación les dolió especialmente porque tenían todo para superar a Nashville.

“Sabíamos que esto estaba en nuestras manos, y por detalles pequeños siempre se nos ha escapado”, añadió, destacando los errores cometidos a lo largo de la serie como factores determinantes en la eliminación. Además, Reyes se mostró solidario con su entrenador, André Jardine, a quien respaldó ante las críticas: “André no tiene que demostrar nada, ha hecho cosas enormes para este club, y sabemos que está tan dolido como nosotros”, expresó el defensor, dejando claro el apoyo al cuerpo técnico en momentos difíciles.

Finalmente, Alejandro Zendejas, quien también compartió su frustración por la derrota, reconoció que la situación no es fácil de manejar. “No fue lo que esperábamos, pero así es el fútbol”, comentó Zendejas, quien también subrayó que el equipo necesita reflexionar sobre lo sucedido. En su análisis, Zendejas mencionó que, aunque el equipo ha cambiado mucho, lo que más preocupa es corregir los pequeños detalles que han costado puntos importantes. “No estamos en mal momento, pero hay cosas que tenemos que afinar. El equipo ha cambiado demasiado, pero necesitamos arreglar estos detalles para seguir adelante“, aseguró.

Zendejas también reconoció la dificultad de no haber logrado el objetivo, pero recalcó que el equipo debe mantenerse enfocado en lo que sigue. “Ahora tenemos que pensar en cómo salir de esto, meternos sí o sí a la liguilla y pelear por el torneo de la liga”, afirmó, poniendo el objetivo en los próximos desafíos dentro de la Liga MX. Al igual que Reyes, Zendejas habló sobre la importancia de mantenerse unidos y enfocados en lo que resta del semestre, dejando claro que, a pesar de la derrota en Concachampions, todavía hay mucho por jugar.

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