Bouanga y el LAFC buscan llegar a la final sin importar el rival que tengan enfrente

El jugador gabonés aseguró que no tiene preferencia de enfrentar a Toluca o Galaxy

Tras el pase a las semifinales de la Concachampions, Denis Bouanga, delantero del LAFC, habló con determinación sobre la próxima fase del torneo. El equipo estadounidense aseguró su clasificación tras eliminar a Cruz Azul, y aunque aún no conocen a su siguiente rival, Bouanga dejó claro que para su equipo lo más importante es mantener el enfoque en su propio rendimiento.

“Para nosotros no importa quién nos toque. Ya sea Toluca o Galaxy, seguimos adelante”, afirmó el delantero. Bouanga destacó que la prioridad del equipo es continuar con su plan de trabajo sin dejarse influenciar por las circunstancias externas. “Nos enfocamos en nosotros y no nos preocupa quién sea en semifinales o en el camino hacia la final”, agregó con firmeza.

El jugador del LAFC subrayó que lo más importante ahora es mantener el nivel de juego demostrado hasta el momento. “Se trata de seguir jugando de la misma manera”, explicó. Bouanga también mencionó la ventaja de jugar en casa, destacando que el equipo aprovechará este factor para seguir avanzando en el torneo. “Aprovechar jugar en casa como ventaja, mantener la humildad y buscar reflejarlo en el marcador”, concluyó.

Con la mirada puesta en la semifinal, Bouanga y el LAFC continúan su preparación, buscando llegar a la final con un rendimiento constante y enfocado, sin importar qué equipo se cruce en su camino.

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