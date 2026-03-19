Jardine se compromete con el América: “Quiero seguir escribiendo la historia del club”

El técnico azulcrema además se mostró crítico con el accionar del equipo en el duelo de vuelta ante el Philadelphia Union, a pesar de lograr el pase a los cuartos de final de la Concachampions 2026

Un enojado André Jardine, técnico del América, se mostró conforme con el pase a los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup 2026, pero no escondió su frustración por el desempeño de su equipo tras empatar 1-1 ante Philadelphia Union en el juego de vuelta de los octavos de final en el Estadio Ciudad de los Deportes. El resultado global fue 2-1 a favor de las Águilas, lo que les permitió avanzar, pero el entrenador brasileño dividió su análisis en dos partes: el primer tiempo con un buen funcionamiento y el segundo tiempo para el olvido.

“Hay realmente poco para celebrar más allá del pase a Cuartos de Final… en el vestidor fui duro con los jugadores y no hay ninguno que esté feliz con la actuación del segundo tiempo”, arrancó el timonel en conferencia de prensa. “En el primer tiempo generamos para cerrar, pero nos faltó eficiencia. Tuvimos tres o cuatro contragolpes claros y, al no concretarlos, nos relajamos. En el segundo tiempo, el gol de Philadelphia nos creó intranquilidad y eso hizo que el cierre fuera tenso y nervioso”, agregó.

Jardine se mostró firme en la necesidad de hacer ajustes durante el partido. “Los cambios fueron necesarios porque la formación que teníamos en el campo dejó de producir”, dijo el estratega, refiriéndose a cómo se vio obligando a cambiar su esquema cuando las opciones ofensivas se fueron limitando. El técnico destacó la importancia de fortalecer la media cancha y cómo se sintió obligado a priorizar la defensa para evitar sorpresas en el cierre. “Es normal que en partidos eliminatorios haya bajones, pero lo importante es no perder cuando no juegas bien. En estos partidos lo que cuenta es avanzar”, subrayó el técnico.

A pesar de los problemas en el campo, el técnico argentino se mostró satisfecho con el resultado final, aunque con críticas hacia el rendimiento. “El pase a la siguiente ronda es lo importante, pero la actuación en general nos deja preocupados. Los jugadores tienen que entender que no se puede repetir un segundo tiempo tan pobre. Lo bueno es que corregimos a tiempo y seguimos adelante”.

Jardine advierte de la peligrosidad del Nashville

El siguiente desafío será en los cuartos de final ante el Nashville, conjunto que eliminó al Inter Miami de Lionel Messi, donde las Águilas se enfrentarán a un rival más complicado, un equipo que vendrá con más hambre de gloria. “Así es esto. Me preguntaban dos conferencias atrás sobre el Inter Miami y siempre dije que hay que respetar a todos los rivales. Cuando eres muy favorito, siempre existe la posibilidad de quedar eliminado. Yo veía a Nashville con muchas opciones de avanzar; fue un pase merecido. Philadelphia también hizo méritos. Así son estos partidos: hay que hacer lo necesario para merecer, encontrar tu mejor versión. Ni el nombre ni el escudo te garantizan nada”, señaló, destacando la importancia de mantener el enfoque.

Además, el tema de la rotación en el plantel y la gestión del cansancio fue clave para el estratega, ya que el fin de semana tienen un compromiso complicado ante los Pumas de la UNAM en la Liga MX.

“Tenemos que pensar en la gestión del cansancio. Es un semestre largo y con muchos partidos, por lo que hemos tenido que rotar jugadores. Zendejas, Brian Rodríguez y Pato Salas vienen de muchas jornadas seguidas, así que esa es parte de la planificación”, añadió.

América no se despide del Ciudad de los Deportes

Además habló sobre si el duelo ante Philadelphia fue el último en el Estadio Ciudad de los Deportes.“Yo creo que no, porque el Azteca va a estar cerrado por la Copa (del Mundo), si nos metemos en Liguilla o más en Conca, regresamos, pero va llegando al final el estadio, nos ayudó a no extrañar tanto al Azteca, hay una distancia grande en la calidad del estadio, pero reconocemos su rol, nos sentimos como una segunda casa, pero contamos los días para volver al Azteca, es la casa del América, va a ser un momento bonito para volver a casa”.

Jardine, comprometido al 100 con el América

Finalmente, cuando se le preguntó sobre los rumores que vinculaban su nombre con otros equipos, Jardine fue claro. “Es muy difícil que una oferta me mueva en este momento porque lo que busco en un club es exactamente lo que tengo en América, que es respaldo, condiciones y confianza. Mi enfoque está completamente en el América. Tengo un contrato vigente por más de un año y estoy feliz con el proyecto. Aquí me siento respaldado y tengo mucho por hacer. La historia del club es grande, y quiero seguir escribiéndola aquí”, concluyó el técnico.

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