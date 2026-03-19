América sufre, pero avanza a cuartos de final de Concachampions, tras empatar con Philadelphia

Las Águilas ahora se verán las caras con Nashville SC en busca del boleto que los lleve a las semifinales del torneo

América empata con Philadelphia Union y avanza en Concacaf. | Imago 7

El América consiguió su boleto a los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup 2026 tras empatar 1-1 con Philadelphia Union en el Estadio Ciudad de los Deportes, resultado que le permitió avanzar con marcador global de 2-1. El equipo de André Jardine resolvió la serie, aunque el cierre del partido dejó más preguntas que certezas por el funcionamiento mostrado en el segundo tiempo.

Las Águilas arrancaron con autoridad y lograron encaminar la eliminatoria desde los primeros minutos, pero terminaron el encuentro bajo presión constante de un rival que estuvo cerca de darle la vuelta al guion. El siguiente reto será Nashville SC, equipo que eliminó al Inter Miami de Lionel Messi.

El inicio del partido mostró a un América decidido a imponer condiciones. A los seis minutos, Rodrigo Dourado apareció en el área para conectar de cabeza un tiro libre desde la izquierda y abrir el marcador. El 1-0 colocó el 2-0 en el global y dio tranquilidad momentánea al conjunto azulcrema, que controló el ritmo durante gran parte del primer tiempo.

¡Rodrigo Dourado marca su primer gol con América! 🦅 pic.twitter.com/Zf4iF2KXLC — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) March 19, 2026

Con la ventaja, América tuvo opciones para ampliar la diferencia. Brian Rodríguez estuvo cerca tras un error en la salida del rival y Alejandro Zendejas incluso marcó, pero su anotación fue invalidada por fuera de lugar tras revisión en el VAR. Philadelphia tuvo una oportunidad clara antes del descanso, pero Rodolfo Cota evitó el empate.

El complemento cambió el rumbo del partido. Apenas al minuto 47, Zendejas cometió una falta dentro del área sobre Frankie Westfield y el árbitro señaló penal. Jesús Bueno cobró con precisión para vencer a Cota y empatar 1-1 el encuentro al 48’, lo que reactivó la serie y metió presión al América.

Bueno takes one back for Philadelphia! 🐍 pic.twitter.com/BCip0U46iZ — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) March 19, 2026

A partir de ese momento, el equipo mexicano perdió control. Philadelphia adelantó líneas y generó peligro constante. Al minuto 59, Nathan Harriel falló una oportunidad clara frente al arco, en una jugada que pudo cambiar la eliminatoria. América no logró recuperar la posesión ni generar respuestas ofensivas claras.

André Jardine movió el banquillo con tres cambios al minuto 70 en busca de reacción, pero el equipo no encontró claridad. Ni la entrada de Zúñiga, Espinosa y Vinícius Lima cambió el panorama. Philadelphia mantuvo la presión hasta los minutos finales, con un América replegado y sin ideas para cerrar el duelo con autoridad.

El empate fue suficiente para avanzar, pero el rendimiento en la segunda mitad dejó dudas en el funcionamiento colectivo. América sigue en la pelea por el título, pero deberá mejorar si quiere competir con mayor solvencia en la siguiente ronda ante Nashville.

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