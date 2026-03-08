Concachampions 2026 en vivo: calendario, horarios y resultados de la ida de octavos de final

Los equipos mexicanos quieren mantener su hegemonía y prestigio en el torneo regional de la Concacaf

América tendrá en Philadelphia un duro rival. | Reuters.

La fase eliminatoria de la Concacaf Champions Cup 2026 entra en un momento clave con el inicio de los octavos de final, donde varios clubes de la Liga MX, la Major League Soccer y otras ligas de la región buscarán dar el primer paso rumbo al título. Tras una intensa ronda previa, los cruces quedaron definidos y prometen enfrentamientos de alto nivel en el torneo de clubes más importante de la región.

Uno de los duelos más atractivos será el que protagonizarán Philadelphia Union y América. El conjunto de la MLS llegó a esta instancia luego de golear al Defence Force FC y ahora intentará sorprender al cuadro mexicano, uno de los candidatos al título. La serie genera gran expectativa por el nivel competitivo que suelen mostrar los enfrentamientos entre equipos estadounidenses y mexicanos, además de que el conjunto azulcrema no atraviesa por su mejor momento.

Además, en esta ronda también habrá otros choques directos entre la MLS y la Liga MX. Tigres avanzó tras eliminar al Forge FC y ahora se enfrentará al FC Cincinnati, mientras que San Diego FC sorprendió al dejar fuera a Pumas y su siguiente rival será Deportivo Toluca, actual bicampeón del fútbol azteca. Estos duelos podrían marcar el equilibrio de fuerzas entre ambas ligas en la competencia.

El cuadro de octavos también incluye un enfrentamiento directo entre equipos mexicanos, con Cruz Azul midiéndose ante Monterrey, además de series entre clubes de la MLS como Inter Miami frente a Nashville y Seattle Sounders contra Vancouver Whitecaps.

¿Cuándo empiezan los octavos de final de la Concachampions 2026 y quién transmite los partidos en vivo?

La ida de la ronda de octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2026 comenzará el martes 10 de marzo, continuará el miércoles 11 y concluirá los partidos de ida el jueves 12 de marzo, con encuentros repartidos entre Estados Unidos, México, Centroamérica y el Caribe.

Los aficionados podrán seguir la Concachampions 2026 en vivo a través de las señales oficiales con derechos de transmisión en México y Latinoamérica. En territorio mexicano, los partidos se transmiten por FOX Sports y mediante su plataforma digital FOX One, que ofrece la cobertura completa del torneo.

Octavos de final Concachampions 2026: partidos, fechas y horarios; ida y vuelta

Así se jugará la fase de octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2026:

Partidos de ida

Martes 10 de marzo

Philadelphia Union vs Club América | Subaru Park | 17:00 horas

CF Monterrey vs Cruz Azul | Gigante de Acero | 19:00 horas

Los Angeles FC vs LD Alajuelense | BMO Stadium | 21:00 horas

Miércoles 11 de marzo

Nashville SC vs Inter Miami CF | GEODIS Park | 17:30 horas

LA Galaxy vs Mount Pleasant FA | Dignity Health Sports Park | 19:30 horas

San Diego FC vs Deportivo Toluca FC | Snapdragon Stadium | 21:30 horas

Jueves 12 de marzo

FC Cincinnati vs Tigres UANL | TQL Stadium | 18:00 horas

Vancouver Whitecaps FC vs Seattle Sounders FC | BC Place | 20:00 horas

Partidos de vuelta

Martes 17 de marzo

LD Alajuelense vs Los Angeles FC | Alejandro Morera Soto | 19:00 horas

Cruz Azul vs CF Monterrey | Cuauhtémoc | 21:00 horas

Miércoles 18 de marzo

Inter Miami CF vs Nashville SC | Chase Stadium | 17:00 horas

Club América vs Philadelphia Union | Ciudad de los Deportes | 19:00 horas

Seattle Sounders FC vs Vancouver Whitecaps FC | Lumen Field | 21:00 horas

Deportivo Toluca FC vs San Diego FC | Nemesio Diez | 21:00 horas

Jueves 19 de marzo

Mount Pleasant FA vs LA Galaxy | Drax Hall Sports Complex | 17:00 horas

Tigres UANL vs FC Cincinnati | Universitario | 19:00 horas

Formato y reglas clave de la Concacaf Champions Cup 2026

La ronda de octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2026 se disputará a partidos de ida y vuelta. Si el marcador global termina empatado tras los dos encuentros, el primer criterio de desempate será el número de goles anotados como visitante durante el tiempo reglamentario.

En caso de que la igualdad persista tras aplicar esta regla, el partido de vuelta se extenderá a dos tiempos extra de 15 minutos cada uno. Entre el final del tiempo reglamentario y el inicio de la prórroga habrá un descanso de cinco minutos, durante el cual los jugadores permanecerán en el campo o en el área técnica, según lo determine el árbitro.

Si el empate continúa después del tiempo extra, el equipo clasificado a la siguiente ronda se definirá mediante una tanda de penales.

