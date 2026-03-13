Tras lesión de Malagón, Oswaldo Sánchez respalda al Tala Rangel en el Tri

Confía en que la portería del Tri responderá rumbo al Mundial 2026, con Tala Rangel y Carlos Acevedo como opciones para Javier Aguirre ante la baja de Luis Ángel Malarón

Tras lesión de Malagón, Oswaldo Sánchez respalda al Tala Rangel. Imago 7

La lesión de Luis Ángel Malagón, guardameta de las Águilas del América, encendió las alarmas en la selección mexicana, especialmente a poco más de un año del Mundial 2026. Ante este escenario, el ex portero del tricolor Oswaldo Sánchez habló sobre las alternativas que podría tener el equipo nacional en la portería y expresó su confianza en que México cuenta con arqueros capaces de asumir esa responsabilidad.

Durante un evento comercial organizado por la Federación Mexicana de Fútbol, el exguardameta de la selección mexicana lamentó la situación que atraviesa Malagón, a quien conoce desde sus primeros años en el fútbol profesional. Sánchez recordó el proceso que vivió el actual portero del América para consolidarse en la Primera División y reconoció que su lesión representa un momento complicado para su carrera.

“Es muy lamentable lo que le pasa a Ángel. Es un chico que conozco desde las fuerzas básicas de mi querido Atlas. La vida le había puesto pruebas muy complicadas, tuvo que ir a Morelia para debutar, luego a Necaxa y encontró su mejor nivel ahí y en América. Todo parecía que iba a ser el titular indiscutible”, explicó.

A pesar de la baja del arquero azulcrema, Oswaldo Sánchez considera que el conjunto comandado por Javier Aguirre tiene opciones para cubrir esa posición y señaló que Raúl ‘Tala’ Rangel podría tomar protagonismo en el proceso rumbo a la Copa del Mundo.“Últimamente el Tala Rangel parece que toma la delantera. Me da pena por Ángel, pero el fútbol tiene que seguir y la portería no debe tener problemas”, comentó.

El exguardameta también mencionó a Carlos Acevedo como otra de las alternativas para el equipo nacional. En su opinión, el portero de Santos Laguna reúne cualidades importantes tanto dentro como fuera del campo. “Se abre la posibilidad para Carlos Acevedo, que a mi entender es el que tiene que estar ahí como tercer portero. Es un tipo trabajador, con muchos valores y es un gran ejemplo para los jóvenes mexicanos”, señaló.

Sánchez destacó que históricamente México ha contado con porteros de alto nivel en los Mundiales, por lo que considera que la selección no debería enfrentar problemas en esa posición.“En la portería mexicana nunca hemos tenido problemas en los mundiales, entonces no veo por qué en este sí tengamos que tenerlos. Yo confío plenamente en ellos”, afirmó.

Finalmente, el exarquero también hizo un llamado a la afición mexicana para respaldar al equipo nacional de cara al Mundial 2026, recordando que el apoyo del público puede ser determinante en momentos clave.

“El futbolista mexicano necesita ese apoyo y esa confianza. Mandemos buena vibra a la selección porque los muchachos tienen talento y muchas ganas de trascender”, concluyó.

