Chiqui Tapia y Domínguez se reunieron para definir la sede de la Finalissima

Claudio ‘Chiqui’ Tapia y Alejandro Domínguez analizan la sede de la Finalissima entre Argentina y España

Por Charly Siffredi

El escenario del partido entre Argentina y España, previsto para disputarse a finales de este mes por la Finalissima, continúa sin definirse. Fue un jueves bastante movido en el fútbol argentino. Luego de que trascendiera que la Federación Española de Fútbol y la UEFA analizan disputar la Finalissima del 27 de marzo en el estadio Santiago Bernabéu, Claudio ‘Chiqui’ Tapia expresó que su intención es que el encuentro se juegue en el estadio Monumental. La sede original contemplaba a Qatar, pero el conflicto político y militar en Medio Oriente obligó a replantear el escenario del partido.

En medio de estas versiones, Tapia publicó en sus redes sociales una fotografía junto a Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, con quien sostuvo una reunión para conversar sobre la organización del evento.

“Muchas gracias, presidente Alejandro Dominguez, por tomarte el tiempo de visitar la Argentina para dialogar sobre la Finalissima”, escribió Tapia. Además agregó: “Tuvimos una muy buena reunión de trabajo, donde conversamos e intercambiamos ideas durante una cena. Seguimos laborando en conjunto para avanzar en la organización y el fortalecimiento de la Finalissima”.

Por qué la Finalissima no se puede jugar en el Monumental

Cabe señalar que para esa fecha el estadio Monumental tiene programado uno de los tres conciertos de la banda AC/DC, por lo que la dirigencia argentina deberá conversar con River Plate para analizar la viabilidad del cambio de agenda.

Antes de que surgiera la posibilidad de jugar en el Santiago Bernabéu, también se mencionaron otras sedes posibles como el Estádio da Luz del Benfica en Lisboa y el Estadio Olímpico de Roma.

