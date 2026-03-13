El Diablo Viste a la Moda 2: fecha de estreno de la icónica película de Meryl Streep y Anne Hathaway 

Miranda Priestly y Andy Sachs están de vuelta con el primer teaser tráiler de The Devil Wears Prada 2

El reencuentro más esperado en el mundo de la moda. | @20thcentury

El universo de la moda vuelve a los reflectores. El Diablo Viste a la Moda 2 presentó su primer tráiler oficial que marca el regreso de Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt dos décadas después del estreno original. La película retomará la historia de Miranda Priestly, Andy Sachs y Emily Charlton en un contexto completamente distinto, donde el mundo editorial se enfrenta a la era digital.

El avance, de poco más de 50 segundos, comienza con la icónica imagen de unos tacones rojos avanzando con paso firme por los pasillos de Runway. Andy (Hathaway) y Miranda (Streep) se reencuentran en un ascensor, y una simple frase de la editora, “Tardaste lo suficiente”, revive la tensión que marcó su relación en 2006. La cinta, dirigida nuevamente por David Frankel y escrita por Aline Brosh McKenna, promete una mirada actualizada al poder, la moda y la reinvención.

¿Cuándo se estrena El Diablo Viste a la Moda 2?

La película se estrenará el 1 de mayo de 2026, exactamente 20 años después del lanzamiento de la primera entrega. Con esta fecha, 20th Century Studios busca replicar el fenómeno cultural que convirtió al filme original en un clásico del cine contemporáneo.

El estudio confirmó que la secuela será distribuida globalmente en cines antes de llegar a plataformas digitales, y que su lanzamiento coincidirá con una serie de eventos especiales dedicados al aniversario de El Diablo Viste a la Moda.

¿De qué trata El Diablo Viste a la Moda 2?

La historia sigue a Miranda Priestly, editora en jefe de Runway, mientras intenta mantener la relevancia de su revista en un mundo donde el periodismo impreso ha perdido poder frente a lo digital. Su supervivencia dependerá de cerrar un contrato publicitario con un conglomerado de lujo, liderado por Emily Charlton (Emily Blunt), su antigua asistente convertida en ejecutiva.

Por su parte, Andy Sachs (Anne Hathaway) reaparece en la vida de Miranda en circunstancias que el tráiler deja entrever, pero sin revelar completamente. El encuentro entre ambas marcará el inicio de un nuevo conflicto profesional en el que la lealtad y la ambición vuelven a cruzarse. Variety adelantó que la trama explorará “la lucha de Miranda por conservar el prestigio en una industria donde la influencia ya no es suficiente”.

Reparto de El Diablo Viste a la Moda 2

El elenco original regresa encabezado por Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci, quien retoma su papel como Nigel. A ellos se suman nuevas incorporaciones: Kenneth Branagh (como el esposo de Miranda). Adrian Grenier, quien interpretó al novio de Andy en la primera película y quien muchos toman como el villano de la cinta, no formará parte de la secuela.

Con este reparto y una historia ambientada en la era de las redes sociales y el contenido digital, la secuela busca conectar a nuevas generaciones con el legado del filme original.

¿Cuándo se estrena en streaming el Diablo Viste a la Moda 2?

La película El Diablo Viste a la Moda 2 tiene previsto su estreno en cines primero el 1 de mayo, siguiendo la estrategia habitual de las grandes producciones de Hollywood. Después de su paso por las salas, la secuela llegará a plataformas de streaming, aunque por ahora no se ha confirmado una fecha exacta para su lanzamiento digital, se espera que llegue a Disney+ algunos meses después de su paso por las salas de cine.

