Prácticas Libres 1 GP de China 2026 en vivo: Checo Pérez en la Fórmula 1

Arranca un nuevo fin de semana de acción en la F1. Sigue en directo las prácticas libres del Gran Premio de China, desde el Circuito Internacional de Shanghái

P1 | 18:43 | Entramos al último tercio de las Prácticas Libres. Vamos a repasar el top 5: George Russell con 1:34.169; Lewis Hamilton (+0.208); Charles Leclerc (+0.240); Oscar Piastri (+0.381); y Andrea Kimi Antonelli (+0.625). Checo Pérez es 22 y Bottas 18 con Cadillac.

P1 | 21:23 | Finalmente aparece Carlos Sainz en escena. El español no había podido rodar por problemas en la telemetría. Veremos en qué posición se coloca tras su primer registro de chequeo… puesto número 22 para el de Williams, a +14.616.

P1 | 27:49 | Hamilton continúa mejorando su registro, ahora es tercero a +0.448; Antonelli ya es cuarto. Los Red Bull son 11 y 12 con Isack Hadjar y Max Verstappen respectivamente. El único de los 22 pilotos que no ha marcado tiempo es Carlos Sainz.

P1 | 32:21 | Lewis Hamilton sube al quinto lugar (+0.816), ya por delante de los McLaren, Piastri y Norris que son sexto y séptimo respectivamente. Russell, Leclerc y Antonelli se mantienen en el top 3, con Bearman en el cuarto peldaño.

P1 | 40:23 | Charles Leclerc poco a poco va encontrando la fórmula. El piloto de Ferrari ya se mete entre los Mercedes con el segundo mejor tiempo de la sesión. La ventaja de Russell es de +0.538. Checo ahora es 18, mientras que Valtteri Bottas es 20. Los dos Cadillac a más de cinco segundos de distancia de los registros más destacados.

P1 | 46:21 | Nuevo Virtual Safety Car, ahora por contratiempos de Arvid Lindblad. Hay humo en la cabina del elemento de Racing Bulls, que se va a la zona naranja para la atención del monoplaza. Mientras tanto, Oliver Bearman ya marca el tercer mejor registro de la noche. Buen recorrido del británico.

P1 | 50:28 | Tenemos Virtual Safety Car. Restos del Audi de Gabriel Bortoleto sobre el circuito. El brasileño está en pista con neumáticos medios. Por ahora marca el 18° mejor tiempo; Checo Pérez es 15 y George Russell ya manda con 1:35.065.

P1 | 52:00 | Andrea Kimi Antonelli manda en estos momentos, seguido por Charles Leclerc, Pierre Gasly, Oscar Piastri y Max Verstappen. Por ahora Checo Pérez marcha en el lugar 17, a +8.275 de los Mercedes.

P1 | 56:07 | Lewis Hamilton (Ferrari) y Lando Norris (McLaren) protagonizan el primer incidente de la noche. Hay bandera amarilla. El británico también presenta contratiempos en el arranque en Shanghái. Otro trompo sobre el circuito.

P1 | 58:00 | Franco Colapinto con el trompo sobre la curva número ocho, el argentino con problemas en el inicio de las Prácticas Libres.

¿A qué hora es la clasificación para el GP China 2026 de la Fórmula 1?

Después de las prácticas vendrá la qualy para la carrera sprint del Gran Premio de China 2026. La cita será en unas horas, el viernes 13 de marzo de 1:30 a 2:15 horas (tiempo del centro de México). No se despeguen porque en Claro Sports también tendremos todas las novedades al momento.

Clasificación sprint (viernes 13 de marzo) México | 1:30 horas Centroamérica | 1:30 horas Estados Unidos | 23:30 (jueves 12 de marzo) Pacífico, 2:30 del Este Argentina | 4:30 horas Colombia | 2:30 horas



Checo Pérez, por su segunda cita con Cadillac

Sergio ‘Checo’ Pérez, piloto de Cadillac, ya sabe lo que es lucir en las Prácticas Libres del Gran Premio de China. Su mejor actuación se dio en la edición 2024, cuando el entonces elemento de Red Bull finalizó cuarto en los entrenamientos, solo detrás de Lance Stroll, Oscar Piastri y Max Verstappen. Dos años después el momento no es el mismo; sin embargo el mexicano buscará seguir acumulando kilómetros a bordo del nuevo equipo de la Fórmula 1.

Lewis Hamilton, el máximo ganador en el GP de China

Quien busca defender la cima del podio en China es Oscar Piastri, piloto de McLaren que terminó primero en 2025. Aquella vez las Prácticas Libres fueron para su coequipero, Lando Norris, quien fue seguido por Charles Leclerc, Piastri, Lewis Hamilton y George Russell.

Si hablamos del máximo ganador en China, tenemos que mencionar a Hamilton. El británico de Ferrari registra seis triunfos en este circuito: 2008, 2011, 2014, 2015, 2017 y 2019.

Lewis Hamilton, máximo ganador del GP de China | Reuters

George Russell, líder del Campeonato de Pilotos

George Russell, piloto de Mercedes, llega como líder del Campeonato de Pilotos y ganador del GP de Australia. El británico fue el mejor en Albert Park, gracias a su tiempo de 1:23:06.801. Fue el sexto triunfo en la carrera de Russell, que nunca ha conseguido ligar victorias. ¿Veremos historia esta noche en China?

George Russell llega como líder al GP de China | Reuters

¿A qué hora inician las Prácticas Libres del GP de China 2026 de hoy 12 de marzo?

Las Prácticas Libres del GP de China 2026 se llevarán a cabo hoy jueves 12 de marzo en punto de las 21:30 horas (tiempo del centro de México). Es importante destacar que al ser un fin de semana con carrera sprint, solo habrá una Práctica Libre.

Libres 1 (jueves 12 de marzo) México | 21:30 horas Centroamérica | 21:30 horas Estados Unidos | 19:30 Pacífico, 22:30 del Este Argentina | 00:30 horas (viernes 6 de marzo) Colombia | 22:30 horas



Cómo llegan las escuderías al GP de China y parrilla de salida

El GP China F1 2026 será el segundo fin de semana en el calendario de la Fórmula 1. Hasta el momento solo está el antecedente del Gran Premio de Australia, el cual dejó a Mercedes en lo más alto tanto del Campeonato de Pilotos con George Russell como en el Campeonato de Constructores. A continuación te dejamos cómo marchan las posiciones de ambas tablas:

Campeonato de Pilotos

George Russell | Mercedes | 25 puntos Kimi Antonelli | Mercedes | 18 puntos Charles Leclerc | Ferrari | 15 puntos Lewis Hamilton | Ferrari | 12 puntos Lando Norris | McLaren | 10 puntos Max Verstappen | Red Bull Racing | 8 puntos Oliver Bearman | Haas F1 Team | 6 puntos Arvid Lindblad | Racing Bulls | 4 puntos Gabriel Bortoleto | Audi | 2 puntos Pierre Gasly | Alpine | 1 punto Esteban Ocon | Haas F1 Team | 0 puntos Alexander Albon | Williams | 0 puntos Liam Lawson | Racing Bulls | 0 puntos Franco Colapinto | Alpine | 0 puntos Carlos Sainz | Williams | 0 puntos Sergio Pérez | Cadillac | 0 puntos Isack Hadjar | Red Bull Racing | 0 puntos Oscar Piastri | McLaren | 0 puntos Nico Hulkenberg | Audi | 0 puntos Fernando Alonso | Aston Martin | 0 puntos Valtteri Bottas | Cadillac | 0 puntos

Campeonato de Constructores

Mercedes | 43 puntos Ferrari | 27 puntos McLaren | 10 puntos Red Bull | 8 puntos Haas | 6 puntos Racing Bulls | 4 puntos Audi | 2 puntos Alpine | 1 punto Williams | 0 puntos Cadillac | 0 puntos Aston Martin | 0 puntos

¿Cómo y dónde ver en vivo el GP de China F1 2026? Canales de TV y online

Las Prácticas Libres del Gran Premio de China, así como toda la acción del fin de semana, se podrá seguir en vivo y en directo por TV en México a través de la señal de Televisa (por izzi y Sky+), así como vía streaming mediante F1 TV.

México | Televisa (izzi y Sky+) y F1 TV

Centroamérica | ESPN, Disney+ y F1 TV

Estados Unidos | Apple TV

Argentina | ESPN y F1 TV

Colombia | Disney+, Star+ y F1 TV

La temporada 2026 de la Fórmula 1 llega a Shanghái para la disputa del Gran Premio de China. Bienvenidas y bienvenidos al minuto a minuto de Claro Sports, donde encendemos los motores con las Prácticas Libres en territorio chino. Tras lo visto en Australia, los equipos llegan a suelo asiático con el objetivo de continuar sus ajustes y poner a punto sus monoplazas de cara a un fin de semana que promete grandes emociones.

Será la primera parada de la temporada con formato sprint, por lo que solo tendremos una sesión de Prácticas Libres. Poco margen para las escuderías, con Mercedes partiendo con ventaja luego de lo ocurrido en Melbourne. ¡Vámonos con toda la previa!

