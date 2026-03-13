Exatlón México 2026: ¿Cuándo es la Gran Final y quiénes son favoritos para ganar?

La novena temporada de Exatlón México entra en su recta final; varios atletas destacan como favoritos al título

¿Quién será el ganador de Exatlón? | @ExatlonMx

La novena temporada de Exatlón México continúa avanzando hacia su etapa decisiva, con los equipos rojo y azul disputando cada semana circuitos que definen premios, permanencia y aspiraciones al campeonato. A medida que la competencia avanza, el rendimiento acumulado de los atletas comienza a perfilar quiénes tienen mayores posibilidades de llegar hasta el último episodio del reality deportivo.

Con varias eliminaciones ya consumadas y planteles cada vez más reducidos, algunos nombres sobresalen por su constancia en los circuitos, su capacidad para ganar medallas y su experiencia dentro del programa. Aunque todavía quedan semanas de competencia por disputarse, el escenario rumbo a la Gran Final empieza a tomar forma.

¿Cuándo es la final de Exatlón México 2026?

La producción del reality no ha anunciado oficialmente la fecha exacta de la Gran Final de la novena temporada. Sin embargo, un dato revelado durante el programa permite estimar el calendario restante de la competencia.

El conductor Antonio Rosique explicó que el 19 de enero de 2026 comenzó la segunda mitad de la temporada, lo que implica que todavía quedaban alrededor de 17 semanas de competencia. Con ese calendario aproximado, la final del programa podría celebrarse a inicios de mayo de 2026, siempre que se mantenga el ritmo habitual de episodios y eliminaciones.

¿Quiénes serán los finalistas de Exatlón México 2026?

En la rama femenil, dos atletas destacan por encima del resto en términos de rendimiento y consistencia dentro de los circuitos. Mati Álvarez y Evelyn Guijarro encabezan las estadísticas de la temporada, ocupando el primer y segundo lugar en efectividad respectivamente.

Ambas competidoras tienen además una amplia experiencia dentro del reality y ya han demostrado su capacidad para competir en instancias decisivas. Por ello, varios seguidores del programa las consideran las principales candidatas para disputar la final si mantienen su nivel durante las semanas restantes.

En la rama varonil, los nombres que aparecen mejor posicionados son Koke Guerrero y Alexis Vargas. El primero es uno de los competidores más consistentes del reality en temporadas recientes, mientras que Vargas ha sido una de las revelaciones de la actual edición.

Exatlón México: ¿Quién ganará la edición 2026 del reality?

Predecir al campeón de Exatlón México 2026 sigue siendo una tarea complicada, ya que el formato del reality puede cambiar rápidamente con cada duelo de eliminación. Aun así, las estadísticas y el desempeño reciente colocan a Mati Álvarez y Evelyn Guijarro como las principales favoritas al título en la rama femenil.

En el caso de los hombres, Koke Guerrero parte como uno de los candidatos más sólidos gracias a su historial dentro del programa y su regularidad en los circuitos. Sin embargo, Alexis Vargas se mantiene como un aspirante fuerte si logra sostener su nivel en la segunda mitad de la temporada.

