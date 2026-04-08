Susto para las águilas: América aterriza de emergencia en Miami tras falla mecánica en avión

El vuelo que trasladaba a la delegación azulcrema presentó una falla mecánica en pleno trayecto

Lo que debía ser un regreso de rutina a la capital mexicana tras el empate sin goles frente al Nashville SC en la ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup, se convirtió en un contratiempo logístico para el Club América.

El vuelo que trasladaba a la delegación azulcrema presentó una falla mecánica en pleno trayecto, obligando a la tripulación a realizar un aterrizaje no programado en el Aeropuerto Internacional de Miami.

Reporte de seguridad: Plantel fuera de peligro

Afortunadamente, el incidente no pasó de ser un susto. Fuentes cercanas a la institución confirman que todos los jugadores, cuerpo técnico y staff se encuentran en perfectas condiciones. Tras el aterrizaje, el equipo fue trasladado a un hotel cercano a la terminal aérea, donde permanecen resguardados y a la espera de la logística de retorno

El equipo tenía programado este miércoles como día de descanso, por lo que el percance no altera de forma inmediata el calendario de recuperación física de los futbolistas.

¿Cuándo regresa el América a Coapa?

La directiva y el cuerpo técnico encabezado por André Jardine ya evalúan las opciones para retomar el viaje. Se barajan dos escenarios: una salida esta misma tarde dependiendo de la disponibilidad de un nuevo vuelo , o bien, viajar mañana a primera hora para asegurar un traslado sin contratiempos tras el descanso en Miami.

El calendario no perdona

A pesar del incidente, el plan de trabajo se mantiene sin cambios drásticos. El equipo está citado para retomar los entrenamientos este jueves por la tarde en las instalaciones de Coapa. El objetivo es claro: preparar la vuelta en el Estadio Azteca y dejar atrás este episodio extra-cancha que, por fortuna, quedó solo en una anécdota de viaje.

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