Girona vs Arsenal en vivo: fecha, horario y dónde ver en vivo el partido amistoso de pretemporada 2026

Los Gunners enfrentan al Girona en España antes de continuar su gira con duelos ante Betis, Dortmund y Como

Girona vs Arsenal, horario y dónde ver | Claro Sports

El Arsenal abrirá su calendario oficial de pretemporada 2026-27 con una visita al Girona, en un encuentro que permitirá observar las primeras decisiones de Mikel Arteta después del descanso de verano. El conjunto inglés comenzará su preparación con un compromiso en España antes de continuar su actividad en Irlanda y Londres.

El partido también representa una nueva visita de los Gunners al Estadi Montilivi, escenario donde ambos clubes se enfrentaron en enero de 2025 dentro de la Champions League. Para los aficionados mexicanos, el encuentro formará parte de la cobertura de amistosos internacionales que transmitirá la multiplataforma de Claro Sports durante el verano de 2026.

Girona vs Arsenal en vivo: ¿Cuándo y a qué hora juegan el partido amistoso de pretemporada 2026?

El Girona vs Arsenal se disputará el sábado 1 de agosto de 2026, a partir de las 12:00 horas, tiempo del centro de México. En España, el balón comenzará a rodar a las 20:00 horas en el Estadi Montilivi, casa del conjunto catalán.

Este será el primer encuentro del calendario público de pretemporada del Arsenal, aunque el conjunto londinense ya sostuvo un compromiso a puerta cerrada frente al MK Dons. El duelo ante Girona permitirá que Arteta reparta minutos entre futbolistas del primer equipo, jugadores que regresan de sus vacaciones y elementos de las categorías juveniles.

Después de su presentación en territorio español, el Arsenal viajará a Dublín para medirse al Real Betis el miércoles 5 de agosto. Posteriormente recibirá al Borussia Dortmund en la Emirates Cup, el domingo 9, y cerrará su preparación contra el Como 1907, el miércoles 12 de agosto.

¿Dónde ver el Girona vs Arsenal en vivo, el partido amistoso de clubes 2026?

La transmisión del Girona vs Arsenal estará disponible en México a través de la multiplataforma de Claro Sports, como parte de su cobertura especial de los partidos de preparación de los principales clubes europeos.

El compromiso Real Madrid vs Fiorentina se podrá seguir en vivo y en directo por Claro Sports. Nuestra transmisión estará disponible para 17 países de Latinoamérica: México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Bolivia, Chile, República Dominicana, Argentina, Paraguay y Uruguay. Nuestra señal estará disponible 10 minutos antes del silbatazo inicial,

El partido comenzará al mediodía en México, por lo que se recomienda ingresar con anticipación a la plataforma para seguir la previa, las posibles alineaciones y el inicio del encuentro desde Montilivi. El horario podría sufrir modificaciones, por lo que será importante consultar la programación de Claro Sports antes del silbatazo inicial.

Calendario de partidos amistosos de clubes 2026: fecha y hora

La multiplataforma de Claro Sports tendrá una programación de amistosos internacionales que reúne a clubes de la Premier League y equipos de otras ligas. Este es el calendario de encuentros por disputarse en nuestra multiplataforma:

Leeds United vs Sunderland | Jueves 30 de julio

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 17:30 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 18:30 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 19:30 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 20:30 horas

Chelsea vs Tottenham | Sábado 1 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 03:45 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 04:45 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 05:45 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 06:45 horas

Manchester City vs Inter de Milán | Sábado 1 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 05:30 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 06:30 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 07:30 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 08:30 horas

Real Madrid vs Fiorentina | Sábado 1 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 10:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 11:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 12:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 13:00 horas

Girona vs Arsenal | Sábado 1 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 12:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 13:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:00 horas

Sunderland vs Wrexham | Domingo 2 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 10:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 11:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 12:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 13:00 horas

Leeds United vs Liverpool | Domingo 2 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 14:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 15:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 16:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 17:00 horas

Chelsea vs Juventus | Miércoles 5 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 05:45 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 06:45 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 07:45 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 08:45 horas

Arsenal vs Real Betis | Miércoles 5 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 12:30 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 13:30 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:30 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:30 horas

Chelsea Femenil vs Auckland Femenil | Viernes 7 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 22:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 23:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 00:00 horas (8 de agosto)

Argentina, Paraguay y Uruguay: 01:00 horas (8 de agosto)

Chelsea vs Milan | Sábado 8 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 06:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 07:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 08:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 09:00 horas

Liverpool vs Mónaco | Domingo 9 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 07:30 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 08:30 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 09:30 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 10:30 horas

Chelsea vs Johor Tigers | Domingo 9 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 06:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 07:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 08:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 09:00 horas

Chelsea Femenil vs A-League All Stars | Miércoles 12 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 03:45 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 04:45 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 05:45 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 06:45 horas

Everton vs Newcastle United | Miércoles 12 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 10:15 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 11:15 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 12:15 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 13:15 horas

Manchester United vs Leeds United | Miércoles 12 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 12:30 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 13:30 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:30 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:30 horas

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