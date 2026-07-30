Charros de Jalisco vs Tecos de Los Dos Laredos, en vivo: transmisión del juego de la Liga Mexicana de Béisbol 2026

La Liga Mexicana de Béisbol 2026 esta por ver su final dentro de la etapa regular, y los jaliscienses esperan poder seguir con buen ritmo para así mantenerse en la parte alta de la Zona Norte

La Liga Mexicana de Béisbol 2026 esta por ver su final dentro de la etapa regular, y los jaliscienses esperan poder seguir con buen ritmo para así mantenerse en la parte alta de la Zona Norte y así enfrentar los playoffs con mayor seguridad. Por su parte, los Tecos, lejos de opciones de postemporada, deberán de buscar darle unas últimas alegrías a sus fanáticos, y que mejor que con triunfos ante los tapatíos. Sigue toda la acción del diamante este jueves 30 de julio a través de la multiplataforma de Claro Sports.

LMB 2026: ¿A qué hora empieza la transmisión del Charros de Jalisco vs Tecos de Los Dos Laredos hoy 30 de julio?

El duelo entre Leones de Yucatán y Diablos Rojos del México lo podrás seguir en vivo a través de la señal de Claro Sports a partir de las 19:00 horas, tiempo del centro de México por la señal de Claro Sports.

¿Dónde ver en vivo el Charros de Jalisco vs Tecos de Los Dos Laredos de la LMB 2026?

La transmisión del encuentro Charros de Jalisco vs Tecos de Los Dos Laredos en vivo puede seguirse a través de Claro Sports a través de su multiplataforma, así como en las señales deportivas que cuentan con derechos del torneo.

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