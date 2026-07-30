¿FMF apoyará a Infantino? México analiza el plan de FIFA que Concacaf ya rechazó

La Federación Mexicana de Fútbol evaluará el modelo FIFA Forward Enterprise mientras Concacaf y sus 41 miembros lo rechazan

La FMF fija su postura ante FIFA Forward Enterprise | Imago7

La Federación Mexicana de Fútbol fijó su primera postura pública frente a FIFA Forward Enterprise, la propuesta impulsada por el presidente del máximo organismo del fútbol, Gianni Infantino para modificar la estructura comercial del organismo internacional. La FMF informó que fue notificada por la FIFA el 28 de julio de 2026 y que el nuevo modelo busca incrementar los ingresos destinados al programa FIFA Forward, utilizado para financiar proyectos de desarrollo en las federaciones afiliadas.

El organismo mexicano señaló que abrirá un periodo de estudio y análisis antes de definir su participación en el mecanismo. Sin embargo, el comunicado aparece en medio de una posición regional ya definida: Concacaf, confederación a la que pertenece México, anunció que sus 41 asociaciones miembro rechazaron la propuesta después de una reunión extraordinaria celebrada este 30 de julio.

🗒️ La Federación Mexicana de Futbol informa: pic.twitter.com/vZMEZH9DDw — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) July 30, 2026

¿Qué propone FIFA Forward Enterprise?

FIFA describe a Forward Enterprise como una filial de su propiedad y bajo su control, encargada de concentrar los derechos comerciales y la operación de sus eventos. El proyecto contempla la incorporación de capital privado en el negocio generado por competencias como la Copa Mundial, mientras la FIFA conservaría el control de la nueva empresa. La iniciativa todavía requiere la aprobación de las federaciones miembro y del Consejo de la FIFA.

La reacción de Concacaf se produjo después de que los presidentes de sus 41 federaciones, integrantes del Consejo regional y representantes ante el Consejo de la FIFA analizaran el proyecto. La confederación indicó que existieron preocupaciones por la falta de un debido proceso, el plazo reducido para responder y la ausencia de una revisión previa por parte de los órganos de gobernanza correspondientes.

Tras ese encuentro, Concacaf comunicó tres determinaciones: rechazar FIFA Forward Enterprise, solicitar que sus representantes dialoguen con la FIFA sobre el uso de las reservas existentes y exigir que cualquier iniciativa siga los procedimientos establecidos en los estatutos. El organismo regional también planteó que esos recursos podrían destinarse a aumentar el financiamiento para el desarrollo del fútbol en Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.

¿Cuál es la postura de la FMF?

Por su parte, la FMF explicó que la notificación recibida plantea la instalación de mesas de trabajo para ampliar la información y entregar la documentación relacionada con el nuevo esquema. La Federación Mexicana de Fútbol no anunció en su comunicado una aprobación inmediata y aseguró que agotará el proceso de revisión antes de tomar una decisión vinculada con el desarrollo del fútbol mexicano.

La postura individual de la FMF y la declaración colectiva de Concacaf fueron difundidas dentro de la misma jornada. El pronunciamiento regional afirma que la propuesta fue rechazada por Concacaf y sus 41 asociaciones miembro, mientras el documento mexicano mantiene como mensaje central el estudio del modelo y de sus implicaciones. Hasta ahora, la FMF no ha publicado detalles adicionales sobre las mesas de trabajo o los documentos que recibirá.

FIFA presentó el mecanismo como una vía para ampliar los recursos disponibles para su programa de desarrollo. El organismo internacional sostiene que la nueva empresa agruparía las operaciones comerciales y de eventos, con la intención de generar mayores ingresos para sus 211 federaciones afiliadas. Gianni Infantino había señalado previamente que el resultado financiero del Mundial 2026 abrió nuevas posibilidades de inversión y crecimiento para la FIFA.

La propuesta no entraría en vigor de manera automática. De acuerdo con la explicación oficial de la FIFA, el proyecto debe atravesar el proceso de consulta iniciado el 28 de julio y posteriormente recibir el respaldo de las asociaciones miembro y del Consejo del organismo. Esa ruta mantiene abierta la discusión entre las confederaciones y las federaciones nacionales.

En el caso de México, la resolución quedará sujeta al análisis que realice la FMF sobre el modelo financiero, la documentación asociada y sus posibles efectos en los recursos destinados al desarrollo. El comunicado no establece una fecha para anunciar una decisión final, mientras que la postura colectiva de Concacaf ya quedó fijada mediante el rechazo de sus 41 asociaciones miembro.

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