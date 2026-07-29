Independiente Santa Fe

Posibles alineaciones del Caracas vs Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana 2026

Publicado por Camilo Robles Vento

El equipo de Pablo Repetto lleva la ventaja por 2-0 y ahora buscará terminar de sellar ese tiquete a la fase entrante.

Alineaciones Caracas vs Santa Fe por Copa Sudamericana
Alineaciones Caracas vs Santa Fe por Copa Sudamericana

Este jueves 30 de julio Independiente Santa Fe visita a Caracas por el partido de vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana, juego que será en el Estadio Metropolitano de Cabudare. El balón empezará a rodar a partir de las 7:30 p.m. y el cuadro ‘Cardenal’ buscará terminar de cerrar su pase a octavos, ya que tiene la ventaja por 2-0.

Posible alineación de Caracas para el partido de la Copa Sudamericana 2026

Así formaría Caracas: Frankarlos Benítez; Eduardo Fereira, Jesús Quintero, Francisco La Mantia, Jesús Yendis; Christian Laratonda, Irving Gudiño, Wilfred Correa, Michael Covea, Robert Hernández y Sebastián González. D.T.: Henry Melendez.

Posible alineación de Independiente Santa Fe para el partido de la Copa Sudamericana 2026

Así formaría Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Helibellton Palacios, Emmanuel Olivera, Víctor Moreno, Jeison Angulo; Daniel Torres, Kilian Toscano, Jáder Obrian, Nahuel Bustos, Omar Fernández y Hugo Rodallega. D.T.: Pablo Repetto.

Últimos cinco partidos de Caracas

  • 23-07-2026 | Santa Fe 2-0 Caracas.
  • 27.05.2026 | Caracas 1-3 Botafogo | Copa Sudamericana.
  • 21.05.2026 | Racing 2-2 Caracas | Copa Sudamericana.
  • 05.05.2026 | Independiente Petrolero 2-3 Caracas | Copa Sudamericana.
  • 29.04.2026 | Caracas 1-1 Racing | Copa Sudamericana.

Últimos cinco partidos de Santa Fe

  • 26-07-2026 | Águilas Doradas 2-1 Santa Fe.
  • 23-07-2026 | Santa Fe 2-0 Caracas.
  • 27.05.2026 | Peñarol 0-1 Independiente Santa Fe | Copa Libertadores.
  • 23.05.2026 | Junior 0-0 (5-4 en penales) Independiente Santa Fe | Liga BetPlay.
  • 19.05.2026 | Independiente Santa Fe 2-1 Platense | Copa Libertadores.

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