Manchester City Vs Inter de Milán en vivo: fecha, horario y dónde ver en vivo el partido amistoso de pretemporada 2026

El debut de Maresca al frente de los Cityzens se vive a través de la multiplataforma de Claro Sports

La preparación rumbo a la temporada 2026-2027 continúa para los grandes clubes de Europa y este fin de semana se vivirá un duelo de alto nivel entre dos equipos protagonistas del fútbol internacional. Manchester City e Inter de Milán se enfrentarán en un partido amistoso que servirá para comenzar a medir el estado de sus planteles antes del inicio de sus competencias oficiales.

El encuentro marcará un momento especial para el conjunto inglés, ya que será el primer partido de pretemporada bajo la dirección técnica de Enzo Maresca. Del otro lado, el Inter de Milán llegará con la confianza de haber conquistado la Serie A y con la intención de afinar detalles para sus próximos retos.

Manchester City vs Inter de Milán en vivo: ¿Cuándo y a qué hora juegan el partido amistoso de pretemporada 2026?

El partido amistoso entre Manchester City e Inter de Milán se disputará este sábado 1 de agosto de 2026, como parte de la preparación de ambos clubes para la nueva campaña europea.

El duelo está programado para las 05:20 horas, tiempo del centro de México, y representa una primera prueba exigente para dos planteles que buscan llegar en las mejores condiciones al arranque de sus respectivas temporadas.

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 05:30 horas

05:30 horas Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 06:30 horas

06:30 horas Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 07:30 horas

07:30 horas Argentina, Paraguay y Uruguay: 08:30 horas

Para el Manchester City, el compromiso tendrá como principal atractivo el debut de Enzo Maresca en el banquillo como nuevo entrenador. El estratega italiano llega al equipo después de una etapa complicada con Chelsea, donde terminó fuera de los puestos europeos y quedó eliminado en distintas competencias.

Por su parte, el Inter de Milán afronta el encuentro después de una campaña exitosa en Italia, tras conquistar nuevamente la Serie A. El equipo dirigido por Christian Chivu buscará aprovechar este tipo de partidos para preparar su participación en la Champions League y ajustar detalles antes de los compromisos oficiales.

¿Dónde ver el Manchester City vs Inter de Milán en vivo, el partido amistoso de clubes 2026?

Los aficionados en México podrán seguir el partido entre Manchester City e Inter de Milán en vivo a través de Claro Sports, mediante sus plataformas digitales.

La transmisión estará disponible en la app de Claro Sports y el canal de YouTube de Claro Sports, con cobertura del encuentro amistoso entre dos de los clubes más importantes del futbol europeo.

El partido también servirá para observar los primeros movimientos tácticos del Manchester City bajo el mando de Enzo Maresca, así como la evolución del Inter de Milán de Christian Chivu antes de una nueva temporada llena de objetivos.

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