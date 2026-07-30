Caracas vs Santa Fe, en vivo la Copa Sudamericana 2026: ¡Alineaciones confirmadas!

Siga todos los detalles del compromiso en Barquisimeto, donde el ‘Cardenal’ buscará sellar su tiquete a los octavos de final.

Caracas vs Santa Fe, en vivo | Claro Sports

Caracas vs Independiente Santa Fe, en vivo

¡Así formará Santa Fe! Por su parte, el ‘Cardenal’ va de la siguiente manera: Andrés Mosquera Marmolejo bajo los tres palos. Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Víctor Moreno y Jeison Angulo los defensores. Daniel Torres y Kilian Toscano serán los volantes de primera línea. Nahuel Bustos, Jader Obrian y Ómar Frasica estarán en generación, y el único hombre en punta será Hugo Rodallega. ¡Nómina de Caracas confirmada! Con un 4-2-3-1, así va el equipo dirigido por Henry Meléndez: Frankarlos Benítez en el arco. Eduardo Fereira, Luis Mago, Francisco La Mantia y Jesús Yendis en la linea defensiva. Christian Larotonda y Charly Vegas serán los volantes de primera línea, seguido de Michael Covea, Wilfred Correa y Robert Fernández en la creación, mientras que en punta comandará Jeriel De Santis. ¡Empieza el suspenso en el Metropolitano de Cabudare! A la espera de las formaciones, se van alistando ambas delegaciones para estar en zona de traslado. Santa Fe, que llega con ventaja, tiene la obligación de sacar la cara por Colombia. Los caraqueños ya no tienen nada que perder.

Iniciamos el cubrimiento

¡Sean todos bienvenidos a un nuevo partido de Copa Sudamericana! Va cayendo el telón de las repescas, por lo que se están configurando las llaves de los octavos de final. Ya es hora de Santa Fe, el equipo colombiano que se mantiene como único sobreviviente del certamen después de la dolorosa eliminación sufrida por el Medellín ante Vasco Da Gama.

Ahora el cuadro ‘Cardenal’ espera sostener ventaja de 2-0 en la ida. Hugo Rodallega y Franco Fagúndez anotaron los goles que condujeron al paso importante rumbo a la clasificación. Sin embargo, no está resuelta la llave en lo absoluto, pues Caracas apunta por el milagro.

¿A qué hora inicia Caracas vs Santa Fe hoy, 30 de julio de 2026?

Agéndese en su respectivo país para seguir el compromiso entre caraqueños y bogotanos:

Colombia: 19:30 horas.

19:30 horas. Venezuela: 20:30 horas.

Alineaciones de Caracas vs Santa Fe para el partido de vuelta de los playoffs, al momento

Así forma Caracas: Frankarlos Benítez; Eduardo Fereira, Luis Mago, Francisco La Mantia, Jesús Yendis; Christian Larotonda, Charly Vegas; Michael Covea, Wilfred Correa, Robert Fernández y Jeriel De Santis. DT: Henry Meléndez.

Así forma Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Víctor Moreno, Jeison Angulo; Daniel Torres, Kilian Tocano; Nahuel BUstos, Jader Obrian, Ómar Frasica y Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.

¿Dónde ver Caracas vs Santa Fe en vivo? Canales de TV y streaming online

Este partido, válido por la revancha de los playoffs, se podrá seguir por DSports en territorio colombiano, así como DGO vía streaming. En Claro Sports, por su parte, le brindaremos el minuto a minuto detallado con todas las incidencias de la cita futbolera.

Te puede interesar: