Costa Rica golea a Antigua, clasifica y espera rival en el Premundial sub 20

Los ‘ticos’ esperan rival en la próxima ronda.

Costa Rica ya está en la siguiente ronda. (Concacaf)

Por la tercera jornada del Grupo A del Premundial Sub-20 de Concacaf que se disputa en México, el seleccionado de Costa Rica derrotó con autoridad por 4 a 1 a Antigua y Barbuda, resultado que le permitió asegurar su clasificación a los cuartos de final del certamen. El conjunto dirigido por Row cumplió con los pronósticos, hizo valer su mayor jerarquía y finalizó la fase de grupos en el segundo lugar, únicamente por detrás de la poderosa selección mexicana.

Los goles del conjunto “tico” fueron convertidos por Palmer, quien abrió el marcador a los 9 minutos de juego, Barley a los 58′, Sosa de penal a los 70′ y Estrada a los 79′, sellando una victoria contundente. Por el lado de Antigua y Barbuda, Vaughn Jackson había logrado igualar transitoriamente el encuentro a los 51 minutos, despertando la ilusión de una sorpresa que finalmente no pudo sostener frente al poderío costarricense.

Costa Rica fue superior durante buena parte del compromiso y dominó la posesión de la pelota, generando las situaciones de mayor peligro. Si bien el empate parcial obligó al equipo a reaccionar, la respuesta fue inmediata y demostró la diferencia de jerarquía entre ambos planteles. Con paciencia y buen manejo del balón, los centroamericanos recuperaron el control del partido y terminaron construyendo una goleada que reflejó lo sucedido dentro del campo.

Con este triunfo, los ticos completaron una fase de grupos positiva. En su debut habían conseguido una valiosa victoria frente a Guatemala en uno de los partidos más exigentes de la zona, posteriormente cayeron ante México, principal candidato al título, y cerraron su participación venciendo con claridad a Antigua y Barbuda. Ese rendimiento les permitió avanzar entre los ocho mejores del campeonato y mantenerse en carrera por uno de los grandes objetivos del año.

Ahora, Costa Rica deberá esperar la finalización de la fase de grupos para conocer a su rival en los cuartos de final. Dependiendo de la posición definitiva de los clasificados, el conjunto dirigido por Row sabrá cuál será el próximo obstáculo en un torneo que ha demostrado tener un nivel muy parejo entre las principales selecciones de la región.

La importancia del siguiente compromiso será enorme. De acuerdo con el reglamento del Premundial, los ocho mejores equipos avanzan a los cuartos de final, pero únicamente los cuatro vencedores de esa instancia obtendrán el boleto a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027. Es decir, Costa Rica quedó a un solo triunfo de alcanzar la clasificación mundialista, un objetivo que representa la gran ilusión de esta generación.

El cuerpo técnico confía en que el equipo continúe mostrando la personalidad y el orden táctico que exhibió durante la fase de grupos. A lo largo del torneo, Costa Rica ha dejado buenas sensaciones, especialmente por su capacidad para reaccionar en momentos adversos y por la profundidad de su plantel, factores que podrían resultar determinantes en la etapa de eliminación directa.

Con el pase a cuartos asegurado, la selección costarricense mantiene intacto el sueño de volver a decir presente en una Copa del Mundo Sub-20. El próximo partido será una verdadera final anticipada, ya que una victoria no solo la instalará entre las cuatro mejores selecciones del torneo, sino que también le otorgará el ansiado boleto para disputar la máxima cita juvenil del fútbol mundial en noviembre de 2027.

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