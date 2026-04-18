Cholo Simeone asegura que la afición del Atlético no necesita mensajes, necesita títulos

El técnico del Atlético analiza la final tras caer en penales en la Copa del Rey y reconoce falta de contundencia en momentos clave del partido

Cholo Simeone habla tras la derrota en la Copa del Rey | Reuters

El Atlético de Madrid cayó en la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad en una dramática tanda de penaltis, en un partido en el que logró recuperarse en el marcador, pero no pudo concretar sus oportunidades, teniendo que llegar al alargue y sin la claridad necesaria. Al término del encuentro, el entrenador Diego Simeone compareció ante los medios y analizó lo ocurrido en el campo, evitando culpar a los jugadores de lo ocurrido en el terrono de juego.

El técnico comenzó reconociendo al rival y el desarrollo del partido. “Primero felicitar al rival. Reaccionamos bien al primer gol, luego seguimos con un ritmo bajo. Luego llegó el descanso, hablamos y cambiamos el paso jugando el partido que había que jugar”, señaló. También hizo referencia a las opciones que tuvo su equipo para ampliar la ventaja. “Pudimos hacer el tercero con Johnny o Baena. Luego en el alargue tuvimos una cada uno, el palo de Julián y la que saca Musso. Competimos muy bien, pero por desgracia los penales cayeron de su lado”.

Sobre el momento posterior a la definición desde los once pasos, Simeone explicó su postura hacia el plantel. “No hay mucho para hablar, solo estar cerca de ellos. Hicieron un esfuerzo enorme, pero el partido era en los 90, era el gol de Johnny o Baena. Pero como decimos siempre, esa contundencia la tuvieron ellos y nosotros no”.

En relación con el rendimiento físico durante el tiempo extra, el entrenador consideró que el equipo respondió. “Me haces la pregunta en base a que es normal después de haber hecho el esfuerzo con el Barcelona, pero en el alargue lo hicimos muy bien. Salvo en los primeros 20 minutos, el equipo lo dio todo”, comentó.

También abordó el inicio del encuentro y las variaciones en el ritmo de juego. “La pongo en relación a que no entramos bien en el partido, pero a partir del 15 tuvimos más tensión e intensidad. Luego volvimos a caer otra vez, a no ganar duelos. Luego en la segunda parte sí lo hicimos”, explicó.

Cuestionado sobre el respaldo de la afición tras la derrota, fue directo en su respuesta. “Los aficionados necesitan ganar, no mensajes”, afirmó.

En cuanto a lo que sigue para el equipo, el técnico evitó proyectarse a la siguiente competencia. “No estoy pensando en el Arsenal, me duele lo de hoy mucho, necesitábamos ganar, pero no pudimos. Como competimos me da mucha tranquilidad”, señaló.

Finalmente, explicó una de las decisiones tácticas durante el partido. “Porque entendía que con Sorloth íbamos a tener más peso y que Julián podía hacer lo que hacía Lookman. Y luego Baena, tenemos a muchos jugadores y entendía que debía hacer ese cambio”, concluyó.

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