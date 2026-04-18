Cruz Azul vs Tijuana en vivo: ¿Quién gana hoy el partido de Liga MX 2026? jornada 15

Cruz Azul recibe a Tijuana con siete partidos sin ganar; Xolos llega con opciones de Liguilla en un duelo clave de la jornada 15

Cruz Azul vs Tijuana, en vivo online | Claro Sports

Cruz Azul enfrenta a Tijuana este sábado 18 de abril en la jornada 15 del Clausura 2026. El partido se disputa en el Estadio Cuauhtémoc a las 17:00 horas, en un contexto donde ambos equipos necesitan puntos para sus aspiraciones. La Máquina llega tras quedar eliminada en Concachampions ante LAFC y empatar ante América, sumando siete partidos sin conocer la victoria.

El equipo dirigido por Nicolás Larcamón está obligado a ganar para no perder terreno en la parte alta de la tabla. Del otro lado, Tijuana, bajo la dirección de Sebastián Abreu, mantiene aspiraciones de meterse entre los primeros ocho y busca un resultado que lo acerque a esa zona. El duelo presenta antecedentes recientes con marcadores amplios y dinámicas ofensivas que han marcado la serie.

Clausura 2026: horario del partido Cruz Azul vs Tijuana, hoy 18 de abril de 2026

El partido entre Cruz Azul y Tijuana se juega este sábado 18 de abril como parte de la jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX. El encuentro está programado para iniciar a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Cuauhtémoc.

Este compromiso forma parte de la recta final del torneo regular, donde cada punto es determinante para definir a los equipos que avanzarán a la fase final. Cruz Azul llega con presión por su posición en la tabla y su mala racha, mientras que Tijuana necesita sumar para mantenerse en la pelea por el último boleto a Liguilla.

Liga MX: alineaciones del Cruz Azul vs Tijuana para la jornada 15, al momento

Cruz Azul: Kevin Mier; Omar Campos, Willer Ditta, Gonzalo Piovi; Erik Lira, Agustín Palavecino, Andrés Montaño, Jeremy Márquez, Charly Rodríguez, Carlos Rotondi; Gabriel Fernández.

Kevin Mier; Omar Campos, Willer Ditta, Gonzalo Piovi; Erik Lira, Agustín Palavecino, Andrés Montaño, Jeremy Márquez, Charly Rodríguez, Carlos Rotondi; Gabriel Fernández. Xolos: Toño Rodríguez; Rafael Fernández, Jackson Porozo, Pablo Ortiz; Jesús Gómez, Kevin Castañeda, Ramiro Árciga, Ángel Zapata, José Rivero; Mourad Daoudi, Adonis Preciado.

¿Dónde ver en vivo el Cruz Azul vs Tijuana? Canales de TV y transmisión streaming

El encuentro entre Cruz Azul y Tijuana se podrá seguir en vivo este sábado 18 de abril a partir de las 17:00 horas a través de la señal de TUDN, Canal 5 y la plataforma ViX Premium. Asimismo, se podrá consultar el minuto a minuto y todos los detalles a través de Claro Sports.

Antecedentes del Cruz Azul vs Tijuana y últimos resultados en la Liga MX

Los enfrentamientos recientes entre Cruz Azul y Tijuana han mostrado partidos abiertos y con marcadores amplios. En las semifinales del Apertura 2024, ambos equipos intercambiaron triunfos de 3-0, reflejando la irregularidad de la serie en eliminatorias directas.

En fase regular, los resultados más recientes incluyen el triunfo de Tijuana 2-0 en el Apertura 2026 y la victoria de Cruz Azul 3-2 en el Clausura 2025. Estos antecedentes evidencian una tendencia de partidos con goles y cambios de dominio, sin un claro dominio sostenido de alguno de los dos equipos.

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Clausura 2026?

Cruz Azul es favorito para el partido de la jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX de acuerdo con los momios de Caliente.mx. La victoria de La Máquina se paga en -295, mientras que el empate está en +440 y el triunfo de Tijuana en +645.

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