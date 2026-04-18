Necaxa vs Tigres, en vivo: transmisión del partido de la Liga MX 2026

¡BIENVENIDOS AL DUELO ENTRE NECAXA Y TIGRES!

El Estadio Victoria se prepara para un duelo que puede marcar el rumbo de ambos equipos en la recta final del Clausura 2026. Necaxa regresa a casa con la urgencia de sumar tras su tropiezo ante Querétaro, consciente de que sus aspiraciones de Liguilla pasan por hacer pesar su localía en este penúltimo partido de temporada regular ante su afición.

Del otro lado, Tigres llega con el ánimo en lo más alto. Los felinos no solo vienen de golear al líder Chivas, sino también de asegurar su lugar en las semifinales de la Concacaf Champions Cup, lo que los coloca como uno de los equipos más en forma del momento. Una victoria en Aguascalientes los mantendría firmes en la pelea por los primeros puestos de la tabla.

Con historia, rivalidad y mucho en juego, Rayos y felinos protagonizan un enfrentamiento que promete intensidad desde el arranque. Sigue todos los detalles a través de la multiplataforma de Claro Sports y no te pierdas este choque clave de la jornada 15.