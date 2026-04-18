Necaxa vs Tigres, en vivo: transmisión del partido de la Liga MX 2026
No te pierdas ni un detalle del duelo entre Rayos y felinos a través de Claro Sports
¿Alineaciones confirmadas del Necaxa vs Tigres? Así juegan en la jornada 15
Estas son las alineaciones oficiales para el partido de esta tarde. Gignac va de titular
Necaxa: Unsain, Peña, Calderón, Méndez, artínez, Gutiérrez, Leyva, Alemdra, Ruiz, Badaloni y Monreal
Tigres: Nahuel, Reyes, Pereira, Araújo, Gorriarán, Brunetta, Garza, Flores, Zanré, Gignac, Herrera.
Necaxa vs Tigres ¿Cómo y dónde ver en vivo el partido de la jornada 15 del Clausura 2026?
Podrás seguir la transmisión del partido entre Necaxa vs Tigres de la jornada 15 del Clausura 2026 a través de la multiplataforma de Claro Sports.
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¿A qué hora inicia el Necaxa vs Tigres hoy sábado 18 de abril de 2026?
El partido entre Necaxa y Tigres, de este sábado 18 de abril dará inicio en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro de México.
¡BIENVENIDOS AL DUELO ENTRE NECAXA Y TIGRES!
El Estadio Victoria se prepara para un duelo que puede marcar el rumbo de ambos equipos en la recta final del Clausura 2026. Necaxa regresa a casa con la urgencia de sumar tras su tropiezo ante Querétaro, consciente de que sus aspiraciones de Liguilla pasan por hacer pesar su localía en este penúltimo partido de temporada regular ante su afición.
Del otro lado, Tigres llega con el ánimo en lo más alto. Los felinos no solo vienen de golear al líder Chivas, sino también de asegurar su lugar en las semifinales de la Concacaf Champions Cup, lo que los coloca como uno de los equipos más en forma del momento. Una victoria en Aguascalientes los mantendría firmes en la pelea por los primeros puestos de la tabla.
Con historia, rivalidad y mucho en juego, Rayos y felinos protagonizan un enfrentamiento que promete intensidad desde el arranque. Sigue todos los detalles a través de la multiplataforma de Claro Sports y no te pierdas este choque clave de la jornada 15.