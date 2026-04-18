México vs Puerto Rico en vivo el partido de Concacaf Women’s Championship, por el boleto al Mundial

¿Qué necesita México para obtener el boleto al Mundial Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos 2028?

Para el partido de hoy, a México le basta con empatar para quedarse con el primer lugar del grupo y avanzar al Concacaf W Championship 2026. La razón es simple: ambos llegan con paso perfecto, pero el Tri tiene mejor diferencia de goles, luego de ponerse cuatro tantos arriba de Puerto Rico antes del cierre en Toluca. Puerto Rico, en cambio, necesita ganar para arrebatarle el liderato.

Aquí está la precisión importante: el juego de hoy no entrega todavía el boleto directo al Mundial Brasil 2027 ni a Los Angeles 2028. Lo que sí entrega es el pase al Concacaf W Championship 2026, torneo en el que estarán Estados Unidos, Canadá y las seis ganadoras de grupo. Ahí, las cuatro ganadoras de cuartos de final clasificarán directo al Mundial 2027, mientras que las cuatro perdedoras irán a un Play In y de ahí saldrán dos equipos rumbo al repechaje intercontinental. En lo olímpico, las dos finalistas y la selección que gane el juego por el tercer lugar clasificarán a Los Angeles 2028; si Estados Unidos termina entre las tres primeras, ese boleto extra irá para el cuarto lugar.