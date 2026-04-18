México vs Puerto Rico en vivo el partido de Concacaf Women’s Championship, por el boleto al Mundial
México enfrenta a Puerto Rico con el liderato en juego. El Tri llega con ventaja de goles y necesita al menos un empate para avanzar
¿A qué hora se juega México Femenil vs Puerto Rico Femenil hoy 18 de abril?
El partido se juega hoy sábado 18 de abril a las 18:00 horas de México en el Estadio Nemesio Diez de Toluca. Concacaf confirmó ese horario para el cierre del Grupo A y, para México, la propia confederación señaló a ESPN y Disney+ como parte de las señales disponibles en el país para seguir estas Clasificatorias.
¿Qué necesita México para obtener el boleto al Mundial Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos 2028?
Para el partido de hoy, a México le basta con empatar para quedarse con el primer lugar del grupo y avanzar al Concacaf W Championship 2026. La razón es simple: ambos llegan con paso perfecto, pero el Tri tiene mejor diferencia de goles, luego de ponerse cuatro tantos arriba de Puerto Rico antes del cierre en Toluca. Puerto Rico, en cambio, necesita ganar para arrebatarle el liderato.
Aquí está la precisión importante: el juego de hoy no entrega todavía el boleto directo al Mundial Brasil 2027 ni a Los Angeles 2028. Lo que sí entrega es el pase al Concacaf W Championship 2026, torneo en el que estarán Estados Unidos, Canadá y las seis ganadoras de grupo. Ahí, las cuatro ganadoras de cuartos de final clasificarán directo al Mundial 2027, mientras que las cuatro perdedoras irán a un Play In y de ahí saldrán dos equipos rumbo al repechaje intercontinental. En lo olímpico, las dos finalistas y la selección que gane el juego por el tercer lugar clasificarán a Los Angeles 2028; si Estados Unidos termina entre las tres primeras, ese boleto extra irá para el cuarto lugar.
Tabla de Posiciones del Concacaf Women’s Championship
Así llega el Grupo A antes del arranque de México vs Puerto Rico, tomando en cuenta los resultados oficiales ya disputados y el 1-0 de San Vicente y las Granadinas sobre Santa Lucía en la jornada de este 18 de abril.
México | 9 pts | +30
Puerto Rico | 9 pts | +26
San Vicente y las Granadinas | 6 pts | -22
Islas Vírgenes de Estados Unidos | 3 pts | -16
Santa Lucía | 0 pts | -17
¡Bienvenidos al minuto a minuto del México vs Puerto Rico, partido clasificatorio al Concacaf W!
México Femenil llega a la cita de este sábado 18 de abril con el pase en sus manos. El duelo ante Puerto Rico en el Estadio Nemesio Diez define al líder del Grupo A de las Clasificatorias de Concacaf W, con ambas selecciones instaladas en la cima con nueve puntos, aunque el Tricolor arriba con ventaja de cuatro goles en la diferencia, un detalle que vuelve todavía más valiosa su goleada previa ante Islas Vírgenes.
Los dos equipos han firmado una eliminatoria impecable hasta ahora, pero México llega con un cierre más contundente en el momento justo. El cuadro de Pedro López goleó 14-0 a San Vicente y las Granadinas, 7-0 a Santa Lucía y 9-0 a Islas Vírgenes de Estados Unidos; Puerto Rico, por su parte, derrotó 7-0 a Santa Lucía, 10-0 a San Vicente y las Granadinas y 9-0 a Islas Vírgenes. La mesa está puesta para un partido directo, sin margen para especular demasiado.