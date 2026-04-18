Atlético de Madrid vs Real Sociedad, en vivo la final de la Copa del Rey 2026 hoy 18 de abril
Disfruta en Claro Sports la final de la Copa del Rey 2026 entre Atlético de Madrid y Real Sociedad de este 18 de abril en el Estadio de La Cartuja
¡Alineación confirmada de la Real Sociedad!
Por su parte, también se dio a conocer la alineación de la Real Sociedad.
Marrero, Aramburu, Barrene, Turrientes, Oyarzabal, Guedes, Caleta-Car, Sergio Gómez, Carlos Soler, Sucic y Jon Martín
¡ALINEACIÓN CONFIRMADA DEL ATLÉTICO DE MADRID!
Aunque era de esperarse, tenemos que comunicarles que Obed Vargas no formará parte del 11 inicial del Cholo Simeone para la final de la Copa del Rey entre Atlético y Real Sociedad. Estos son los hombres elegidos por el entrenador del Atleti para hacerle frente a la Real Sociedad.
Juan Musso (P); Ruggeri, Nahuel Molina, Marc Pubill, Robin Le Normand, Koke (c), Marcos Llorente, Giuliano Simeone, Ademola Lookman, Antoine Griezmann y Julián Álvarez.
¿Cuántos mexicanos han ganado la Copa del Rey?
A lo largo de la historia, varios futbolistas mexicanos han jugado en España, pero solo unos cuantos han conseguido levantar la Copa del Rey, uno de los torneos más tradicionales del fútbol español. La lista es reducida y está encabezada por figuras históricas:
Hugo Sánchez: 1984-85 (Atlético de Madrid) y 1988-89 (Real Madrid).
La Copa del Rey fue el único título que Hugo Sánchez ganó con el conjunto del Atlético de Madrid durante su estancia en esta institución, de hecho, la alzó en su última temporada como rojiblanco. Mientras que el segundo trofeo de este torneo ganado por el Pentapichichi fue parte del doblete que consiguió con el conjunto merengue en la temporada 88-89.
Rafael Márquez: 2008-09 (FC Barcelona).
Ya en el nuevo milenio, Rafael Márquez logró levantar la Copa del Rey en la histórica temporada 2008-2009, campaña en la que el cuadro azulgrana logró el primer triplete de su historia. Cabe señala que, dentro de todos los trofeos que El Káiser de Zamora ganó con la escuadra catalana, dicha Copa del Rey fue la única que ganó durante su estancia en la Ciudad Condal.
Jonathan dos Santos: 2011-12 (FC Barcelona).
Otro mexicano ganador de este torneo con el FC Barcelona fue Jonathan dos Santos. El actual futbolista del América fue parte del plantel azulgrana que consiguió la Copa del Rey en la temporada 2011-2012.
Andrés Guardado: 2021-22 (Real Betis).
Andrés Guardado fue una pieza fundamental para que el Betis ganara la Copa del Rey en la campaña 21-22. El Principito era uno de los capitanes del conjunto verdiblanco lo que hizo aún más valioso el triunfo del Real Betis Balompié en este certamen.
Diego Lainez: 2021-22 (Real Betis).
Diego Lainez, actual jugador de Tigres, compartió vestuario con Andrés Guardado durante la temporada en la que el Betis obtuvo su última Copa del Rey hasta el momento.
¿A qué hora inicia la Final de la Copa del Rey 2026 este sábado 18 de abril?
México (CDMX): 13:00 horas | Sky Sports
Centroamérica: 13:00 horas | Sky Sports
Estados Unidos: 15:00 horas (ET) / 12:00 horas (PT) | ESPN
Argentina: 16:00 horas | DIRECTV Sports
Colombia: 14:00 horas | RCN Television, Win Sports y DIRECTV Sports
¿Dónde se juega el Atlético de Madrid vs Real Sociedad?
La final de la Copa del Rey 2026 se disputa en el Estadio de La Cartuja, un recinto que fue puesto a punto en tiempo récord para albergar el duelo entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. Apenas horas después del partido de Europa League entre el Real Betis y el SC Braga, cerca de un centenar de operarios trabajaron contrarreloj durante la noche para transformar por completo la imagen del estadio. La estrategia permitió retirar rápidamente la cartelería anterior y adaptar todos los espacios, desde zonas VIP hasta áreas para aficionados, de modo que antes del mediodía el recinto ya lucía listo para acoger “la gran fiesta del fútbol español”.
La elección de La Cartuja no es casual. Desde 2020, la Real Federación Española de Fútbol acordó con las autoridades andaluzas convertir este estadio en sede fija de la final, evitando así los problemas logísticos que antes surgían al elegir campo cada año. Además de su capacidad y ubicación, Sevilla se ha consolidado como un punto ideal para recibir a aficiones de todo el país y organizar eventos de gran magnitud. El acuerdo, renovado hasta 2028, ha convertido al estadio en un escenario habitual para este partido, reforzando su papel como epicentro del cierre de temporada en el fútbol español.
Alineaciones del Atlético de Madrid vs Real Sociedad: ¿quiénes son los elegidos para ser titulares?
El técnico argentino Diego Pablo Simeone ha encontrado esta temporada en el clásico 4-4-2 una fórmula que, aunque muchos equipos han dejado de lado, sigue dándole resultados. Lejos de aplicarlo de forma rígida, lo ha adaptado a las exigencias del fútbol actual: sus delanteros no son referencias estáticas, sino piezas móviles que presionan desde la salida rival y colaboran en defensa. Esta variante le ha permitido al Atlético de Madrid mostrar en varios tramos una versión más ofensiva de lo habitual, sin perder la solidez que caracteriza al equipo.
En paralelo, el entrenador Pellegrino Matarazzo también ha apostado por un 4-4-2 como base para su propuesta en la Copa del Rey. Su planteamiento ha generado una especie de renovación táctica en el equipo, que no solo se mantiene competitivo en el torneo copero, sino que también pelea en LaLiga por un lugar en competiciones europeas.
Atlético de Madrid: Juan Musso, Nahuel Molina, Marc Pubill, Robin Le Normand, Matteo Ruggeri, Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Koke, Ademola Lookman, Julián Álvarez y Antoine Griezmann.
Real Sociedad: Álex Remiro, Jon Aramburu, Jon Martín, Duje Ćaleta-Car, Sergio Gómez, Gonçalo Guedes, Beñat Turrientes, Jon Gorrotxategi, Ander Barrenetxea, Carlos Soler y Mikel Oyarzabal
¿Qué pasa si termina empatado el partido en 90 minutos? Estos son los criterios
En la Copa del Rey, los partidos no pueden terminar en empate. Por eso, si después de los 90 minutos el marcador sigue igualado, el juego no se detiene ahí. A diferencia de otras competiciones, aquí no se reparten puntos: todo se define en el mismo encuentro. Esta regla aplica en las series de eliminación directa hasta la gran final, y es parte de lo que hace al torneo tan emocionante.
Cuando hay empate, primero se juega una prórroga de 30 minutos, dividida en dos tiempos de 15. Si ningún equipo logra marcar la diferencia, todo se decidirá en una tanda de penales. Cada club cobra cinco tiros y, si siguen igualados, se continúa uno por uno hasta que haya un ganador. Así, el partido siempre tiene un desenlace claro, ya sea en el tiempo extra o desde el punto penal.
¿Cuántas Copas del Rey han ganado Atlético de Madrid y Real Sociedad?
El Atlético de Madrid sumaba 10 títulos de la Copa del Rey y había conquistado su última corona en la temporada 2012-13, cuando venció 2-1 al Real Madrid en la prórroga. Por su parte, la Real Sociedad presume dos campeonatos, siendo el más reciente el de la temporada 2019-20, cuando derrotó 1-0 al Athletic Club en el Estadio de La Cartuja.
¿Quiénes son los máximos campeones de la Copa del Rey?
El máximo ganador de la Copa del Rey era el FC Barcelona, que consolidó su dominio histórico al conquistar la edición de 2025 tras vencer al Real Madrid en una final muy disputada. Con ese triunfo, el conjunto blaugrana alcanzó las 32 coronaciones en el torneo, ampliando su ventaja como el club más laureado de una competición que se disputaba desde 1903 y que formaba parte central de la tradición futbolística en España.
Detrás del Barcelona en el palmarés aparecen el Athletic Club con 24 títulos, seguido por el propio Real Madrid con 20 conquistas. A mayor distancia, otros clubes históricos como el Atlético de Madrid y el Valencia CF también figuraban entre los más ganadores, aunque sin alcanzar la supremacía del equipo catalán.