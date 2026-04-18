Atlético de Madrid vs Real Sociedad, en vivo la final de la Copa del Rey 2026 hoy 18 de abril

¿Cuántos mexicanos han ganado la Copa del Rey?

A lo largo de la historia, varios futbolistas mexicanos han jugado en España, pero solo unos cuantos han conseguido levantar la Copa del Rey, uno de los torneos más tradicionales del fútbol español. La lista es reducida y está encabezada por figuras históricas:

Hugo Sánchez: 1984-85 (Atlético de Madrid) y 1988-89 (Real Madrid).

La Copa del Rey fue el único título que Hugo Sánchez ganó con el conjunto del Atlético de Madrid durante su estancia en esta institución, de hecho, la alzó en su última temporada como rojiblanco. Mientras que el segundo trofeo de este torneo ganado por el Pentapichichi fue parte del doblete que consiguió con el conjunto merengue en la temporada 88-89.

Rafael Márquez: 2008-09 (FC Barcelona).

Ya en el nuevo milenio, Rafael Márquez logró levantar la Copa del Rey en la histórica temporada 2008-2009, campaña en la que el cuadro azulgrana logró el primer triplete de su historia. Cabe señala que, dentro de todos los trofeos que El Káiser de Zamora ganó con la escuadra catalana, dicha Copa del Rey fue la única que ganó durante su estancia en la Ciudad Condal.

Jonathan dos Santos: 2011-12 (FC Barcelona).

Otro mexicano ganador de este torneo con el FC Barcelona fue Jonathan dos Santos. El actual futbolista del América fue parte del plantel azulgrana que consiguió la Copa del Rey en la temporada 2011-2012.

Andrés Guardado: 2021-22 (Real Betis).

Andrés Guardado fue una pieza fundamental para que el Betis ganara la Copa del Rey en la campaña 21-22. El Principito era uno de los capitanes del conjunto verdiblanco lo que hizo aún más valioso el triunfo del Real Betis Balompié en este certamen.

Diego Lainez: 2021-22 (Real Betis).

Diego Lainez, actual jugador de Tigres, compartió vestuario con Andrés Guardado durante la temporada en la que el Betis obtuvo su última Copa del Rey hasta el momento.