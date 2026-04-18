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Messi en vivo: ¿Quién gana hoy el Colorado Rapids vs Inter Miami? Resultado de la MLS 2026

Publicado por Gael Gonzalez Flores

Sigue el minuto a minuto del encuentro entre Rapids y Garzas donde tendrá acción el astro argentino

Sigue el encuentro entre Colorado Rapids vs Inter Miami donde Lionel Messi podría tener acción dentro de la MLS 2026
Sigue el minuto a minuto del Colorado Rapids vs Inter Miami. | Claro Sports.

Pronósticos y momios, Messi en la MLS: ¿Quién es favorito para ganar el partido?

De acuerdo con caliente.mx, Colorado Rapids tiene un momio de +215, el empate uno de +300, mientras que el Inter Miami tiene uno positivo de 102. Esto quiere decir que si apuestas 100 pesos ganarías:

  • Colorado Rapids: $315.00
  • Empate: $400.00
  • Inter Miami: $202.00

Esto quiere decir que el Inter de Miami es favorito, mientras que el empate es el es resultado menos esperado.

Antecedentes del Colorado Rapids vs Inter Miami y últimos resultados en la MLS

El partido del 18 de abril de 2026 entre Colorado Rapids e Inter Miami en el Empower Field at Mile High representa apenas el segundo enfrentamiento histórico entre ambos equipos. El antecedente único previo fue un empate 2-2 en la temporada regular 2024.

Lionel Messi en la MLS 2026: fecha, horario y dónde ver el Colorado Rapids vs Inter Miami

El partido entre el Inter Miami y el Colorado Rapids se disputará en Colorado el sábado 18 de abril en punto de las 14:30 horas y lo podrás seguir en Apple TV y en el minuto a minuto de Claro Sports.

El Inter Miami de Leo Messi vuelve a la acción

El Inter Miami de Lionel Messi salta a la cancha en medio de un ambiente inesperado. A solo días del partido, el club anunció la salida de Javier Mascherano por razones personales, un movimiento que sacudió la estabilidad del equipo y que añade un ingrediente extra a este compromiso ante Colorado Rapids.

En lo deportivo, Las Garzas llegan tras un empate 2-2 frente al New York Red Bulls, resultado en el que Germán Berterame rompió su sequía goleadora y dejó una imagen que no pasó desapercibida: su celebración y complicidad con Messi. “Lo saludé, él mismo también tiene esas ganas de que haga goles”, declaró el delantero, reflejando el ambiente dentro del vestidor.

Con 12 puntos y ubicados en el tercer lugar de la Conferencia Este, el Inter Miami busca no perderle la pista al líder Nashville. Del otro lado, Colorado Rapids vive un buen momento: viene de golear 6-2 al Houston Dynamo en la MLS y de avanzar en la US Open Cup, resultados que lo colocan sexto en el Oeste. Todo está listo para un duelo que promete emociones desde el primer minuto.

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