Todos los campeones de la Copa del Rey año por año: Palmarés, finalistas e historia del más ganador
Te contamos qué equipos son los que han levantado más veces este codiciado trofeo con historia de más de 100 años.
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La Copa del Rey es uno de los torneos más añejos en el fútbol profesional. Disputado desde el año 1903 bajo diferentes nombres como Campeonato de España-Copa del Rey, Copa del Presidente de la República, Copa de la España Libre (1937), Torneo Nacional en una ocasión (1939), Copa del Generalísimo y de nuevo Copa del Rey, la edición vivió una nueva final este fin de semana, con el duelo entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad.
Este 2026, Atlético de Madrid y la Real Sociedad se volvieron a ver las caras tal y como lo hicieran en la final de 1987, y como en aquella ocasión fue el conjunto ‘txuri-urdin’ quien se llevó la gloria tras imponerse 4-3 en penales tras un 2-2 en el tiempo reglamentario. El cuadro colchonero buscaba acabar con su sequía de títulos de copa desde el conseguido en el 2013, mientras que la ‘Real’ llevó una nueva copa a sus vitrinas tras la obtenida en el 2020.
¿Quién ha ganado más veces la Copa del Rey en la historia?
El equipo que más veces ha ganado la Copa del Rey es el Barcelona con un total de 32 títulos seguido del Athletic Club con 24, el Real Madrid con 20 y Atlético de Madrid con 10. Valencia completa el top 5 con 8 campeonatos.
Todos los campeones de la Copa del Rey: palmarés año por año
|Año
|Campeón
|Subcampeón
|2026
|Real Sociedad
|Atlético de Madrid
|2025
|Barcelona
|Real Madrid
|2024
|Athletic
|RCD Mallorca
|2023
|Real Madrid
|Osasuna
|2022
|Real Betis
|Valencia
|2021
|Barcelona
|Athletic
|2020
|Real Sociedad
|Athletic
|2019
|Valencia
|Barcelona
|2018
|Barcelona
|Sevilla
|2017
|Barcelona
|Alavés
|2016
|Barcelona
|Sevilla
|2015
|Barcelona
|Athletic
|2014
|Real Madrid
|Barcelona
|2013
|Atlético de Madrid
|Real Madrid
|2012
|Barcelona
|Athletic
|2011
|Real Madrid
|Barcelona
|2010
|Sevilla
|Atlético de Madrid
|2009
|Barcelona
|Athletic
|2008
|Valencia
|Getafe
|2007
|Sevilla
|Getafe
|2006
|Espanyol
|Zaragoza
|2005
|Real Betis
|C.A. Osasuna
|2004
|Real Zaragoza
|Real Madrid
|2003
|RCD Mallorca
|Recreativo
|2002
|Deportivo
|Real Madrid
|2001
|Real Zaragoza
|Celta de Vigo
|2000
|RCD Espanyol
|Atlético
|1999
|Valencia
|Atlético
|1998
|Barcelona
|RCD Mallorca
|1997
|Barcelona
|Real Betis
|1996
|Atlético
|Barcelona
|1995
|Deportivo
|Valencia
|1994
|Real Zaragoza
|Celta de Vigo
|1993
|Real Madrid
|Real Zaragoza
|1992
|Atlético
|Real Madrid
|1991
|Atlético
|RCD Mallorca
|1990
|Barcelona
|Real Madrid
|1989
|Real Madrid
|Real Valladolid
|1988
|Barcelona
|Real Sociedad
|1987
|Real Sociedad
|Atlético
|1986
|Real Zaragoza
|Barcelona
|1985
|Atlético
|Athletic
|1984
|Athletic
|Barcelona
|1983
|Barcelona
|Real Madrid
|1982
|Real Madrid
|Sporting de Gijón
|1981
|Barcelona
|Sporting de Gijón
|1980
|Real Madrid
|Castilla
|1979
|Valencia
|Real Madrid
|1978
|Barcelona
|Las Palmas
|1977
|Real Betis
|Athletic
|1976
|Atlético
|Real Zaragoza
|1975
|Real Madrid
|Atlético
|1974
|Real Madrid
|Barcelona
|1973
|Athletic
|Castellón
|1972
|Atlético
|Valencia
|1971
|Barcelona
|Valencia
|1970
|Real Madrid
|Valencia
|1969
|Athletic
|Elche
|1968
|Barcelona
|Real Madrid
|1967
|Valencia
|Athletic
|1966
|Real Zaragoza
|Athletic
|1965
|Atlético
|Real Zaragoza
|1964
|Real Zaragoza
|Atlético
|1963
|Barcelona
|Real Zaragoza
|1962
|Real Madrid
|Sevilla
|1961
|Atlético
|Real Madrid
|1960
|Atlético
|Real Madrid
|1959
|Barcelona
|Granada
|1958
|Athletic
|Real Madrid
|1957
|Barcelona
|RCD Español
|1956
|Athletic
|Atlético
|1955
|Athletic
|Sevilla
|1954
|Valencia
|Barcelona
|1953
|Barcelona
|Athletic
|1952
|Barcelona
|Valencia
|1951
|Barcelona
|Real Sociedad
|1950
|Athletic
|Real Valladolid
|1949
|Valencia
|Athletic
|1948
|Sevilla
|Celta de Vigo
|1947
|Real Madrid
|RCD Español
|1946
|Real Madrid
|Valencia
|1945
|Athletic
|Valencia
|1944
|Athletic
|Valencia
|1943
|Athletic
|Real Madrid
|1942
|Barcelona
|Athletic
|1941
|Valencia
|RCD Español
|1940
|RCD Español
|Real Madrid
|1939
|Sevilla
|Racing de Ferrol
|1938
|1937
|1936
|Real Madrid
|Barcelona
|1935
|Sevilla
|Sabadell
|1934
|Real Madrid
|Valencia
|1933
|Athletic
|Real Madrid
|1932
|Athletic
|Barcelona
|1931
|Athletic
|Real Betis
|1930
|Athletic
|Real Madrid
|1929
|RCD Español
|Real Madrid
|1928
|Barcelona
|Real Sociedad
|1927
|R. Unión de Irún
|Arenas Getxo
|1926
|Barcelona
|Atlético
|1925
|Barcelona
|Arenas Getxo
|1924
|R. Unión de Irún
|Real Madrid
|1923
|Athletic
|Europa de Barcelona
|1922
|Barcelona
|R. Unión de Irún
|1921
|Athletic
|Atlético
|1920
|Barcelona
|Athletic
|1919
|Arenas de Getxo
|Barcelona
|1918
|R. Unión de Irún
|Real Madrid
|1917
|Real Madrid
|Arenas de Getxo
|1916
|Athletic
|Real Madrid
|1915
|Athletic
|RCD Español
|1914
|Athletic
|España de Barcelona
|1913
|Barcelona
|Real Sociedad S. S.
|1913
|Racing de Irún
|Athletic
|1912
|Barcelona
|Gimnástica Madrid
|1911
|Athletic
|RCD Español
|1910
|Barcelona
|RCD Español
|1910
|Athletic
|Basconia
|1909
|C.C. San Sebastián
|RCD Español
|1908
|Real Madrid
|Vigo Sporting
|1907
|Real Madrid
|Vizcaya de Bilbao
|1906
|Real Madrid
|Athletic
|1905
|Real Madrid
|Athletic
|1904
|Athletic
|(No compareció)
|1903
|Athletic
|Real Madrid
|1902
|Vizcaya de Bilbao
|Barcelona