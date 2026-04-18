Todos los campeones de la Copa del Rey año por año: Palmarés, finalistas e historia del más ganador

Publicado por Guillermo Herrera

Te contamos qué equipos son los que han levantado más veces este codiciado trofeo con historia de más de 100 años.

Todos los campeones de la Copa del Rey año por año: Palmarés, finalistas e historia del más ganador
Real Sociedad se une a la selecta lista de campeones actuales | Reuters

La Copa del Rey es uno de los torneos más añejos en el fútbol profesional. Disputado desde el año 1903 bajo diferentes nombres como Campeonato de España-Copa del Rey, Copa del Presidente de la República, Copa de la España Libre (1937), Torneo Nacional en una ocasión (1939), Copa del Generalísimo y de nuevo Copa del Rey, la edición vivió una nueva final este fin de semana, con el duelo entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad.

Este 2026, Atlético de Madrid y la Real Sociedad se volvieron a ver las caras tal y como lo hicieran en la final de 1987, y como en aquella ocasión fue el conjunto ‘txuri-urdin’ quien se llevó la gloria tras imponerse 4-3 en penales tras un 2-2 en el tiempo reglamentario. El cuadro colchonero buscaba acabar con su sequía de títulos de copa desde el conseguido en el 2013, mientras que la ‘Real’ llevó una nueva copa a sus vitrinas tras la obtenida en el 2020.

¿Quién ha ganado más veces la Copa del Rey en la historia?

El equipo que más veces ha ganado la Copa del Rey es el Barcelona con un total de 32 títulos seguido del Athletic Club con 24, el Real Madrid con 20 y Atlético de Madrid con 10. Valencia completa el top 5 con 8 campeonatos.

Todos los campeones de la Copa del Rey: palmarés año por año

AñoCampeónSubcampeón
2026Real SociedadAtlético de Madrid
2025BarcelonaReal Madrid
2024AthleticRCD Mallorca
2023Real MadridOsasuna
2022Real BetisValencia
2021BarcelonaAthletic
2020Real SociedadAthletic
2019ValenciaBarcelona
2018BarcelonaSevilla
2017BarcelonaAlavés
2016BarcelonaSevilla
2015BarcelonaAthletic
2014Real MadridBarcelona
2013Atlético de MadridReal Madrid
2012BarcelonaAthletic
2011Real MadridBarcelona
2010SevillaAtlético de Madrid
2009BarcelonaAthletic
2008ValenciaGetafe
2007SevillaGetafe
2006EspanyolZaragoza
2005Real BetisC.A. Osasuna
2004Real ZaragozaReal Madrid
2003RCD MallorcaRecreativo
2002DeportivoReal Madrid
2001Real ZaragozaCelta de Vigo
2000RCD EspanyolAtlético
1999ValenciaAtlético
1998BarcelonaRCD Mallorca
1997BarcelonaReal Betis
1996AtléticoBarcelona
1995DeportivoValencia
1994Real ZaragozaCelta de Vigo
1993Real MadridReal Zaragoza
1992AtléticoReal Madrid
1991AtléticoRCD Mallorca
1990BarcelonaReal Madrid
1989Real MadridReal Valladolid
1988BarcelonaReal Sociedad
1987Real SociedadAtlético
1986Real ZaragozaBarcelona
1985AtléticoAthletic
1984AthleticBarcelona
1983BarcelonaReal Madrid
1982Real MadridSporting de Gijón
1981BarcelonaSporting de Gijón
1980Real MadridCastilla
1979ValenciaReal Madrid
1978BarcelonaLas Palmas
1977Real BetisAthletic
1976AtléticoReal Zaragoza
1975Real MadridAtlético
1974Real MadridBarcelona
1973AthleticCastellón
1972AtléticoValencia
1971BarcelonaValencia
1970Real MadridValencia
1969AthleticElche
1968BarcelonaReal Madrid
1967ValenciaAthletic
1966Real ZaragozaAthletic
1965AtléticoReal Zaragoza
1964Real ZaragozaAtlético
1963BarcelonaReal Zaragoza
1962Real MadridSevilla
1961AtléticoReal Madrid
1960AtléticoReal Madrid
1959BarcelonaGranada
1958AthleticReal Madrid
1957BarcelonaRCD Español
1956AthleticAtlético
1955AthleticSevilla
1954ValenciaBarcelona
1953BarcelonaAthletic
1952BarcelonaValencia
1951BarcelonaReal Sociedad
1950AthleticReal Valladolid
1949ValenciaAthletic
1948SevillaCelta de Vigo
1947Real MadridRCD Español
1946Real MadridValencia
1945AthleticValencia
1944AthleticValencia
1943AthleticReal Madrid
1942BarcelonaAthletic
1941ValenciaRCD Español
1940RCD EspañolReal Madrid
1939SevillaRacing de Ferrol
1938
1937
1936Real MadridBarcelona
1935SevillaSabadell
1934Real MadridValencia
1933AthleticReal Madrid
1932AthleticBarcelona
1931AthleticReal Betis
1930AthleticReal Madrid
1929RCD EspañolReal Madrid
1928BarcelonaReal Sociedad
1927R. Unión de IrúnArenas Getxo
1926BarcelonaAtlético
1925BarcelonaArenas Getxo
1924R. Unión de IrúnReal Madrid
1923AthleticEuropa de Barcelona
1922BarcelonaR. Unión de Irún
1921AthleticAtlético
1920BarcelonaAthletic
1919Arenas de GetxoBarcelona
1918R. Unión de IrúnReal Madrid
1917Real MadridArenas de Getxo
1916AthleticReal Madrid
1915AthleticRCD Español
1914AthleticEspaña de Barcelona
1913BarcelonaReal Sociedad S. S.
1913Racing de IrúnAthletic
1912BarcelonaGimnástica Madrid
1911AthleticRCD Español
1910BarcelonaRCD Español
1910AthleticBasconia
1909C.C. San SebastiánRCD Español
1908Real MadridVigo Sporting
1907Real MadridVizcaya de Bilbao
1906Real MadridAthletic
1905Real MadridAthletic
1904Athletic(No compareció)
1903AthleticReal Madrid
1902Vizcaya de BilbaoBarcelona

Te puede interesar:

¡Preocupación en el Real Madrid! Raúl Asencio con problemas de salud

LaLiga

¡Preocupación en el Real Madrid! Raúl Asencio con problemas de salud

¡El '10' compra un equipo! Messi es nuevo dueño del Cornellà

LaLiga

¡El '10' compra un equipo! Messi es nuevo dueño del Cornellà

Atlético de Madrid apuesta por el talento mexicano con Obed Vargas y Severiano García

LaLiga

Atlético de Madrid apuesta por el talento mexicano con Obed Vargas y Severiano García