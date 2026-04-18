Marquense vs Municipal en vivo: partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Marquense y Municipal por la jornada 21 del Torneo Clausura de Guatemala.

Marquense Municipal, Liga de Guatemala, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Marquense vs Municipal, un duelo correspondiente a la jornada 21 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala! El encuentro enfrenta a dos equipos con objetivos claros en el cierre de la fase regular, en un contexto donde cada punto empieza a ser determinante.

Marquense llega a este compromiso ubicado en la sexta posición con 30 puntos. En su última presentación venció 1-0 a Aurora como visitante, un resultado clave en su lucha por la permanencia. El equipo ha logrado mejorar su rendimiento en las últimas jornadas y también tomó distancia en la tabla acumulada, donde suma 53 puntos y busca asegurar su lugar en la categoría.

Por su parte, Municipal se presenta tercero con 32 unidades. El conjunto rojo viene de imponerse 1-0 a Comunicaciones en el Clásico Nacional, un triunfo que le permitió mantenerse en la pelea por los primeros puestos. En esta recta final, el objetivo es sostener su rendimiento y llegar en buena forma a la fase decisiva del campeonato.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Marquense vs Municipal hoy sábado 18 de abril de 2026?

El encuentro entre Marquense y Municipal está programado para el sábado 18 de abril a las 20:00 horas y se disputará en el estadio Marquesa de la Ensenada. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TIGO Sports.

Alineaciones del Marquense vs Municipal para la jornada 21, al momento

Ni Marquense ni Municipal cuentan con futbolistas sancionados para este duelo de la jornada 21 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Omar Arellano y Mario Acevedo no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Marquense: Javier Colli; Oscar Linton, David Chuc, Carlos Estrada, Marco Rodas; Diego Casas, Dylan Flores, José Joj, Elías Vásquez; Andy Ruiz y Miguel Escobar. DT: Omar Arellano.

Municipal: Braulio Linares; César Calderón, José Mena, Nicolás Samayoa, Aubrey David; Jonathan Franco, Rodrigo Saravia, Pedro Altán, Cristian Hernández; José Martínez y Erik López. DT: Mario Acevedo.

Antecedentes del Marquense vs Municipal y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Marquense y Municipal:

28 de febrero de 2026 | Municipal 1-0 Marquense | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 30 de noviembre de 2025 | Marquense 0-2 Municipal | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 20 de septiembre de 2025 | Municipal 3-0 Marquense | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 11 de mayo de 2025 | Municipal 1-0 Marquense | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 8 de mayo de 2025 | Marquense 1-1 Municipal | Torneo Clausura 2025

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