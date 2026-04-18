Gilbert Burns vs Mike Malott en vivo: resultados en directo de las peleas de la UFC Fight Night hoy 18 de abril

John Yannis noquea a Jamie Siraj en el primer asalto

John Yannis resolvió con contundencia el primer combate de la tarde ante Jamie Siraj, al imponerse por TKO en el primer asalto. Desde el inicio, Yannis marcó el ritmo con combinaciones de , incluyendo un uno-dos que obligó a Siraj a retroceder y buscar espacios. La presión dio resultado cuando conectó un golpe que mandó a la lona a su rival, iniciando una secuencia ofensiva sin respuesta clara.

Siraj intentó recuperarse y respondió con una patada baja, pero volvió a ser superado por la precisión de su rival, quien conectó otra derecha que lo dejó tocado. En un intento por cambiar la dinámica, el canadiense buscó el derribo, pero fue defendido y terminó en la lona, donde Yannis capitalizó con una serie de codos que obligaron al árbitro Chris Desautels a detener el combate.