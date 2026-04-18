Gilbert Burns vs Mike Malott en vivo: resultados en directo de las peleas de la UFC Fight Night hoy 18 de abril
Cartelera completa desde Winnipeg con Burns vs Malott como estelar; sigue resultados y momentos clave de la UFC Fight Night en directo
John Yannis noquea a Jamie Siraj en el primer asalto
John Yannis resolvió con contundencia el primer combate de la tarde ante Jamie Siraj, al imponerse por TKO en el primer asalto. Desde el inicio, Yannis marcó el ritmo con combinaciones de , incluyendo un uno-dos que obligó a Siraj a retroceder y buscar espacios. La presión dio resultado cuando conectó un golpe que mandó a la lona a su rival, iniciando una secuencia ofensiva sin respuesta clara.
Siraj intentó recuperarse y respondió con una patada baja, pero volvió a ser superado por la precisión de su rival, quien conectó otra derecha que lo dejó tocado. En un intento por cambiar la dinámica, el canadiense buscó el derribo, pero fue defendido y terminó en la lona, donde Yannis capitalizó con una serie de codos que obligaron al árbitro Chris Desautels a detener el combate.
La UFC regresa a Canadá este sábado 18 de abril con el UFC Fight Night: Burns vs Malott. El evento se disputa en el Canada Life Centre de Winnipeg desde las 15:00 horas, tiempo del centro de México, con una cartelera que combina experiencia consolidada y talento emergente en distintas divisiones. La función representa la tercera visita de la promotora a esta ciudad y la primera desde 2017.
El combate estelar enfrenta al brasileño Gilbert Burns contra el canadiense Mike Malott en la división welter, en una pelea que pone frente a frente a un excontendiente al título con un peleador local en ascenso que busca consolidarse ante su público. Burns llega con recorrido en la élite y enfrentamientos ante rivales de alto nivel, mientras que Malott asume el compromiso como oportunidad para posicionarse dentro del ranking.
UFC Fight Night ¿Cuál es la cartelera completa del evento?
El programa principal incluye enfrentamientos en diferentes categorías, como Kyler Phillips contra Charles Jourdain en peso gallo y Jasmine Jasudavicius frente a Karine Silva en mosca femenil, además del duelo entre Mandel Nallo y Jai Herbert en ligero. También aparece Thiago Moisés contra Gauge Young, en una función que distribuye combates entre experiencia internacional y nombres que buscan consolidarse dentro de la empresa.
Cartelera estelar
Gilbert Burns (#11) vs. Mike Malott (Welterweight)
Kyler Phillips vs. Charles Jourdain (Bantamweight)
Mandel Nallo vs. Jai Herbert (Lightweight)
Jasmine Jasudavicius (#7) vs. Karine Silva (#9) (Women’s Flyweight)
Thiago Moisés vs. Gauge Young (Lightweight)
Dennis Buzukja vs. Marcio Barbosa (Featherweight)
Cartelera preliminar
Julien Leblanc vs. Robert Valentin (Middleweight)
Tanner Boser vs. Gokhan Saricam (Heavyweight)
Melissa Croden vs. Dariya Zheleznyakova (Women’s Bantamweight)
JJ Aldrich vs. Jamey-Lyn Horth (Women’s Flyweight)
John Castaneda vs. Mark Vologdin (Bantamweight)
Jamie Siraj vs. Johnn Yannis (Bantamweight)
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La cartelera tuvo modificaciones en los días previos, con la baja de Choi Dong-hun por lesión y la cancelación del combate entre Mitch Raposo y Allan Nascimento por enfermedad, además del retiro previo de Gavin Tucker. En el pesaje, la pelea entre John Castañeda y Mark Vologdin se ajustó a peso pactado de 139 libras, cambios que reconfiguran una función que se podrá seguir en directo con resultados, estadísticas y desarrollo de cada combate a través de Claro Sports.
Thiago Moisés vs. Gauge Young (Lightweight)
Jasmine Jasudavicius (#7) vs. Karine Silva (#9) (Women’s Flyweight)
Mandel Nallo vs. Jai Herbert (Lightweight)
Kyler Phillips vs. Charles Jourdain (Bantamweight)
Gilbert Burns (#11) vs. Mike Malott (Welterweight)