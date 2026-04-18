Atlético y Obed Vargas se quedan a un paso de la gloria: Real Sociedad, campeón de La Copa del Rey

El partido se alargó hasta la tanda de penaltis donde Marrero agigantó su figura al detener dos disparos

La Real Sociedad se impuso al Atleti del Cholo Simeone. | Reuters.

Tenemos campeón de copa en España. La Real Sociedad se impuso en la tanda de penaltis ante el Atlético de Madrid, donde milita el mediocampista mexicano Obed Vargas (quién no vio minutos en la final). Si bien el conjunto colchonero supo reponerse de un gol a los 15 segundos, el equipo Txuri Urdin aguantó y manejó los distintos tiempos del partido, incluso, en los penaltis donde su arquero, Unai Marrero detuvo los disparos de Alexander Sorloth y Julián Álvarez para gestar la conquista de la Copa del Rey 2025-2026.

La Real Sociedad golpeó primero apenas al inicio del partido. Ander Barrenetxea sorprendió con un cabezazo que dejó sin reacción a la defensa colchonera, poniendo el 0-1 cuando el cronómetro apenas comenzaba a correr. Ese tanto obligó al Atlético de Madrid a reaccionar de inmediato, adelantando líneas y buscando recuperar el control del encuentro.

La respuesta llegó al minuto 18, cuando Ademola Lookman encontró espacio dentro del área y definió con un zurdazo para empatar el marcador. El conjunto de Diego Simeone tomó impulso con ese tanto, pero se encontró con una Real Sociedad bien organizada, que supo resistir los intentos ofensivos y mantener el partido equilibrado durante varios lapsos.

Antes del descanso, el conjunto vasco volvió a tomar ventaja desde los once pasos. Mikel Oyarzabal convirtió un penal al minuto 45, engañando al arquero y devolviendo la ventaja a su equipo. Con el 2-1 parcial, la Real Sociedad se fue al vestidor con mayor tranquilidad, mientras el Atlético quedaba obligado a remar nuevamente contracorriente.

En la segunda mitad, el Atlético de Madrid dominó la posesión y generó múltiples aproximaciones, pero sin claridad en el último toque. Julián Álvarez, Antoine Griezmann y Marcos Llorente intentaron romper el cerrojo defensivo, pero la figura del arquero Unai Marrero y el orden del bloque defensivo de la Real Sociedad evitaron el empate durante gran parte del complemento.

Se llama Unai Marrero, es portero de la @RealSociedad y su nombre estará ligado SIEMPRE a la #CopaDelReyMapfre.#LaCopaMola pic.twitter.com/rBhR6DEmnv — RFEF (@rfef) April 18, 2026

Cuando parecía que el título se inclinaba definitivamente para los blanquiazules, apareció Julián Álvarez al minuto 83 con un zurdazo que sorprendió al arquero y puso el 2-2 en el marcador. El gol desató la intensidad en los minutos finales, con un Atlético volcado al frente en busca de la remontada y una Real Sociedad que resistía con orden.

Tras el empate 2-2 en el tiempo regular, el partido se fue al alargue con ambos equipos mostrando señales de desgaste físico, pero sin renunciar al ataque. La Real Sociedad tuvo una de las primeras oportunidades claras, pero no logró concretar en una serie de rebotes dentro del área, mientras que el Atlético respondió con un disparo de Julián Álvarez que se estrelló en el poste al minuto 99, dejando escapar una ocasión que pudo cambiar la historia.

El primer tiempo extra mantuvo el equilibrio. Juan Musso se convirtió en figura con atajadas clave que evitaron el gol de la Real Sociedad, mientras que del otro lado, Unai Marrero respondió con seguridad en cada intento colchonero. El desgaste comenzó a pasar factura con calambres y pausas constantes, reflejo de la intensidad de una final que no daba tregua.

En la segunda parte del alargue, el partido se volvió aún más cerrado. La Real Sociedad apostó por mantener la posesión para evitar riesgos, mientras que el Atlético buscó el último golpe a balón parado. Sin embargo, ninguno logró romper el empate, y el árbitro decretó la definición desde los once pasos.

La tanda de penales comenzó con dramatismo. Sorloth falló el primer intento para el Atlético y Julián Álvarez también erró su disparo, con Unai Marrero convirtiéndose en figura al detenerlo. La Real Sociedad tomó ventaja, aunque también dejó escapar una oportunidad cuando Óskarsson falló su cobro. El intercambio de aciertos continuó con goles de Nico González, Luka Sucic, Thiago Almada, Aihen Muñoz y Álex Baena, llevando la definición a un punto límite. Finalmente, Pablo Marín ejecutó con precisión el disparo decisivo para sellar el 3-4 en la tanda y darle a la Real Sociedad el título de la Copa del Rey.

Te puede interesar