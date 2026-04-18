Herediano vs San Carlos en vivo: partido de la Liga de Costa Rica 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Herediano y San Carlos por la jornada 16 del Torneo Clausura de Costa Rica.

Herediano San Carlos, Liga de Costa Rica, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Herediano vs San Carlos, un partido correspondiente a la jornada 15 del Torneo Clausura 2026 de la Liga de Costa Rica! El encuentro enfrenta a dos equipos con objetivos distintos en el cierre de la fase regular, en un contexto donde cada resultado puede impactar directamente en la tabla.

Herediano llega como líder del campeonato con 31 puntos, producto de diez victorias, un empate y cuatro derrotas. En su última presentación venció 2-1 a Cartaginés y encadena tres triunfos consecutivos, lo que le permitió consolidarse en la cima. El equipo buscará mantener su ritmo y sostener la ventaja sobre sus perseguidores en esta etapa decisiva.

Por su parte, San Carlos se ubica en la sexta posición con 20 unidades. En la jornada anterior goleó 4-0 a Guadalupe, resultado que le permitió recuperarse tras varias caídas consecutivas. El equipo necesita seguir sumando para mantenerse en zona de clasificación, aunque enfrenta una salida exigente ante el líder del torneo.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Herediano vs San Carlos de la jornada 16 de la Liga de Costa Rica?

El encuentro entre Herediano y San Carlos está programado para el sábado 18 de abril a las 20:00 horas y se disputará en el estadio Carlos Alvarado. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de FUTV.

Alineaciones del Herediano vs San Carlos para la jornada 16, al momento

Ni Herediano ni San Carlos cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica. Se estima que José Giacone y Walter Centeno no harán muchas variantes con respecto a los partidos anteriores.

Herediano : Dany Carvajal; Keysher Fuller, Keyner Brown, Everardo Rubio, Darryl Araya; Eduardo Juárez, Gabriel Sibaja, Sergio Rodríguez, Elías Aguilar, Randall Leal; y Marcel Hernández. DT : José Giacone.

: Dany Carvajal; Keysher Fuller, Keyner Brown, Everardo Rubio, Darryl Araya; Eduardo Juárez, Gabriel Sibaja, Sergio Rodríguez, Elías Aguilar, Randall Leal; y Marcel Hernández. : José Giacone. San Carlos: Mario González; Osvaldo Rojas, Pablo Fonseca, Jean Carlo Agüero, Gerardo Castillo; Christian Martínez, Roberto Córdoba, Emmanuel Hernández, Jeikel Venegas; Jorman Aguilar y Brian Martínez. DT: Walter Centeno.

Antecedentes y últimos resultados del Herediano vs San Carlos en Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Herediano y San Carlos:

22 de febrero de 2026 | San Carlos 1-0 Herediano | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 29 de noviembre de 2025 | Herediano 3-1 San Carlos | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 24 de agosto de 2025 | San Carlos 2-2 Herediano | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 26 de abril de 2025 | San Carlos 1-1 Herediano | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 22 de febrero de 2025 | Herediano 2-1 San Carlos | Torneo Clausura 2025

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