Conmebol aplicará casi todos los cambios en las reglas de juego… ¡menos el de taparse la boca!

La entidad del fútbol sudamericano envió una comunicación a las 10 asociaciones miembro explicando las medidas.

Árbitro Ánderson Daronco, en Copa Libertadores. – Vizzor Image.

Por medio de una comunicación dirigida a las asociaciones miembro, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ha compartido unas importantes novedades en cuanto a reglamentación a partir de ahora. Las modificaciones están alineadas con las disposiciones más recientes expedidas por la International Football Association Board (Ifab), órgano encargado de dictar las normas de juego.

Todos los cambios hechos son aquellos que se vienen viendo en el Mundial 2026 y que pretenden mejorar la fluidez del juego a partir del castigo para aquellos jugadores que pretendan demorar las reanudaciones. Dentro de ello, está otorgar un tiro de esquina al equipo contrario ante demoras en los saques de meta, perder las reanudaciones de banda desde el mismo lugar y la obligación de dejar por fuera un minuto al futbolistas que requiera ingreso de la atención médica.

No obstante, lo que más llamó la atención del documento está casi al final. A diferencia de lo que se aplica en el certamen orbital, Conmebol ha decidido no proceder con la regla de expulsiones para quienes se cubran la boca al hablar: “Se informa que la CONMEBOL ha resuelto no implementar la disposición opcional prevista por el IFAB relativa a la expulsión de los jugadores que se tapen la boca al comunicarse con un adversario”.

Bien se sabe que esta norma surgió a partir de la discusión que tuvieron Vinicius y Gianluca Prestianni durante un partido de la Champions League en la que el brasileño acusó al argentino de haber proferido expresiones racistas. Aunque la entidad viene haciendo campañas en contra de la discriminación de cualquier tipo, prefirió no acogerse a este cambio y no explica las razones para apartarse.

Otros de los puntos importantes tiene que ver con el arbitraje. A partir de ahora, el protocolo VAR podrá intervenir para avisar al árbitro de las segundas tarjetas amarillas mostradas de manera incorrecta, para corregir señalización de tiro de esquina cuando en realidad es saque de meta y también las confusiones de identidad cuando una infracción derivada en tarjeta haya sido cometida por cualquier otro jugador de cualquiera de los equipos.

Si bien se menciona la posibilidad de que los árbitros lleven cámaras corporales, el documento deja simplemente abierta esa opción y no asegura que los jueces vayan a portar ese elemento esclarecedor a partir de ahora. Conmebol le solicita a las 10 asociaciones miembro que compartan la información con los clubes que estarán participando en torneos continentales en el segundo semestre de 2026.

Algo clave es que estas nuevas disposiciones informadas son solamente para los torneos organizados por Conmebol, así que dependerá de cada país dar aplicación o no a las normativas vigentes en las competencias nacionales. Está por verse si, en efecto, los cambios se aplican, pues ya se vio en el pasado que las órdenes relativas a amonestaciones por rodear a los árbitros no se cumplieron.

Donde más vitrina tendrán los cambios será en la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana. Ambas competencias ya finalizaron sus fases de grupos e iniciarán con las instancias de eliminación directa con series de partidos de ida y vuelta. Las finales de estos certámenes se juegan a un único encuentro en una sede anunciada con anterioridad por la organización.

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