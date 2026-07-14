Inglaterra vs Argentina hoy en vivo: horario y dónde mirar en Guatemala a Harry Kane y Lionel Messi en el Mundial 2026

Cómo seguir todos los partidos en la cita mundialista desde Guatemala.

Inglaterra vs Argentina dónde ver en vivo para Guatemala | Claro Sports

Inglaterra y Argentina se enfrentarán este miércoles 15 de julio en el Estadio Atlanta por un lugar en la final del Mundial 2026, en un duelo que reunirá a dos selecciones con una larga historia en las Copas del Mundo. El encuentro estará marcado por la rivalidad entre ambos equipos, que ya se han cruzado en cinco ocasiones dentro del torneo. El partido definirá a uno de los finalistas de la competencia y volverá a poner frente a frente a dos protagonistas del fútbol internacional.

Inglaterra llega a esta instancia con una generación liderada por figuras como Jude Bellingham y Harry Kane. El equipo británico ha mostrado regularidad durante el certamen y buscará alcanzar una nueva final mundialista después de varios años sin conseguir disputar el partido decisivo. La selección dirigida por Thomas Tuchel intentará aprovechar su poder ofensivo y la experiencia de sus principales jugadores para superar a Argentina.

Argentina afrontará el compromiso con Lionel Messi como uno de sus referentes y con la intención de defender el título conseguido en 2022. La Albiceleste avanzó durante el torneo enfrentando distintos desafíos y buscará imponer su estilo de juego en una semifinal de máxima exigencia. El conjunto sudamericano intentará repetir su protagonismo histórico en los Mundiales y conseguir otro acceso a la final.

Harry Kane y Lionel Messi en el Mundial 2026: hora y dónde mirar el Inglaterra vs Argentina en Guatemala

Inglaterra y Argentina se enfrentarán este miércoles 15 de julio en el marco de las semifinales del Mundial 2026. El encuentro marcará la continuidad en la fase de eliminación para el equipo de Thomas Tuchel y Lionel Scaloni. El compromiso se disputará a las 13:00 horas de Guatemala.

¿Quién transmite el Mundial 2026 en Guatemala? Canales de TV y streaming

Los aficionados en Guatemala podrán seguir toda la actividad del Mundial 2026 a través de distintas plataformas de televisión y streaming. Durante la fase de grupos, TIGO Sports transmite todos los partidos del torneo, mientras que una selección de encuentros también se podrá ver por FOX y por las señales de Canal 3, Canal 7, Canal 11 y Canal 13 de Albavisión. Para este encuentro en particular, el Francia vs Suecia estará disponible en TIGO Sports, FOX y Canal 11.

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