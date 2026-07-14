Zelada explota por las polémicas arbitrales que persiguen a Argentina desde Qatar 2022 hasta el Mundial 2026

Héctor Miguel Zelada habló del Inglaterra vs Argentina de este 15 de julio en el Estadio Atlanta que definirá a un finalista del Mundial 2026

Héctor Miguel Zelada defendió a Argentina de las polémicas arbitrales que arrastra desde el Mundial de Qatar 2022 y que se agudizaron durante el Mundial de Norteamérica 2026, en una entrevista exclusiva con Claro Sports realizada este martes 14 de julio, un día antes del partido de la Albiceleste frente a Inglaterra en el Estadio Atlanta por el pase a la final del torneo de este verano organizado por la FIFA.

El campeón del mundo en México 1986 sugirió que las críticas contra la selección argentina podrían estar relacionadas con su nacionalidad y pidió poner fin a los cuestionamientos hacia el conjunto sudamericano, al considerar que la final frente a Francia en la pasada Copa del Mundo se ganó con fútbol. Además, recordó momentos clave, como la atajada de Emiliano Martínez en los últimos segundos del partido, que ayudó a consumar el tercer título mundial de la FIFA para Argentina.

“Es verdaderamente incómodo. Ya hay que terminar con eso. Que el Mundial de Qatar se lo regalaron porque Messi y no sé qué… Si Dibu no ataja la pelota en el minuto 90 y pico… ¿Qué comprado? Yo sé que hay cierta especulación con el argentino, pero no sé qué pasa. No podemos generalizar. ¿Qué culpa tenemos si sale Maradona, si sale Messi? Es un tema que es incómodo. A veces nos juzgan de una manera u otra, alguna culpa tendremos, pero ya en el aspecto futbolístico, ya”, declaró Héctor Miguel Zelada en Peloteando de Claro Sports.

Inglaterra y Argentina disputarán una de las semifinales del Mundial 2026 este miércoles 15 de julio en el Estadio Atlanta, ante 71 mil aficionados. Será un nuevo capítulo entre dos selecciones que volverán a enfrentarse en una Copa del Mundo. Dentro de su historial destaca el partido de los cuartos de final de México 1986, donde Diego Armando Maradona pasó a la inmortalidad con el Gol del Siglo y la Mano de Dios, dos postales que han perdurado en la historia del fútbol.

Héctor Miguel Zelada considera que el partido entre los Tres Leones y la Albiceleste en este Mundial 2026 tiene un contexto distinto, ya que el factor político dejó de estar presente. Sin embargo, advirtió que será un encuentro complicado para ambos equipos debido a la exigencia que implica representar a dos de las selecciones más importantes del fútbol mundial.

“Me acuerdo de todo lo previo de mis compañeros con Maradona. Diego encabezaba esa gran orquesta. El Mundial de México estaba encabezado por un gran maestro de orquesta, pero con grandes músicos. Para él y para nosotros, en ese trayecto al estadio había un ‘no hay manera de perder’. Podíamos perder la final, pero este partido para nosotros era como una final. No se podía perder, esa era la mentalidad. No se podía perder ante Inglaterra por amor propio. Hoy es diferente, pero con la misma exigencia. Difícil para ambos”, sentenció.

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