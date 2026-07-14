Colombia grita campeón en el PanAm Aquatics Swimming Championship 2026

Con un total de 85 medallas obtenidas, Colombia se coronó campeona del PanAm Aquatics Swimming Championship 2026 disputado en Ibagué.

Colombia es campeona del PanAm Aquatics 2026 | Comité Olímpico Colombiano

La Selección Colombia de Natación elevó la bandera amarilla, azul y roja en lo más alto del PanAm Aquatics Swimming Championships 2026. Un campeonato continental que se llevó a cabo en Ibagué. Haciendo valer su localía, la ‘tricolor’ se quedó con el título luego de acumular un total de 85 medallas.

Esas 85 preseas obtenidas, se distribuyeron en 31 de medallas de oro, 35 de plata y 19 de bronce. La delegación colombiana aseguró el primer lugar del certamen en la quinta y última jornada. Una fecha que le dejó, nada más y nada menos que 20 preseas; seis oro, ocho platas y seis bronces.

El podio lo completaron las delegaciones de México y Chile. Los atletas mexicanos fueron segundos con 30 medallas de oro, 36 platas y 33 bronces. Mientras que, los chilenos dejaron un saldo de 18 preseas de oro, seis de plata y siete bronces. Así las cosas, una medalla de oro fue lo que definió al campeón.

Medallas de oro para Colombia

Carolina Rojas se consagró en los 50 metros libre femenino de 16 a 18 años con un tiempo de 26.23 segundos. Misma prueba donde, Isabella Bedoya, en la categoría de mayores se quedó con el primer lugar tras una marca de 26.14. Junto a ellas, Laura Sofía Melo también celebró. Esta vez en los 200 metros combinado individual femenino mayores con un registro de 2:18.55.

En las pruebas de fondo, Mariana Cabezas, se bañó en oro en los 800 metros libre femenino de 16 a 18 años después de para el cronometro en 8:57.60. En la misma prueba, pero en la rama masculina, Juan Manuel Morales también elevó la bandera de Colombia por lo más alto con un tiempo de 8:21.28.

Así mismo, entre los oros más importantes del certamen para Colombia aparece el del relevo 4×100 metros combinado femenino mayores. Las colombianas dejaron una marca de 4:13.45 que les bastó para superar a las delegaciones mexicanas y ecuatorianas. Con estos resultados, Colombia concluyó el campeonato con 85 medallas y se proclamó campeona continental ante su público en las Piscinas Olímpicas Hernando Arbeláez Jiménez.

Medallero final del PanAm Aquatics Swimming Championship 2026

Colombia: 31 oros, 35 platas y 19 bronces — 85 medallas. México: 30 oros, 36 platas y 33 bronces — 99 medallas. Chile: 18 oros, seis platas y siete bronces — 31 medallas.

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