Denuncian a Gianni Infantino ante el COI por el supuesto vínculo político de FIFA con Donald Trump

FairSquare, organización de derechos humanos, cree que la FIFA encabezada por Gianni Infantino, habría infringido las normas de neutralidad política

Donald Trump y Gianni Infantino, inmersos en una nueva polémica | Reuters

FairSquare, organización dedicada a la defensa de los derechos humanos, presentó durante las primeras horas de este martes 14 de julio una denuncia contra Gianni Infantino ante el Comité Olímpico Internacional, después de analizar el caso durante casi una semana. La organización considera que el presidente de la FIFA habría vulnerado las normas de neutralidad política por sus interacciones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante el Mundial 2026.

La ONG, con sede en Londres, Inglaterra, publicó un comunicado de prensa en su sitio oficial para informar sobre la situación, un texto en el que sostiene que Gianni Infantino habría violado en más de una ocasión la Carta Olímpica y el Código de Ética del COI, con un énfasis especial en el caso de Folarin Balogun.

El “Balogun Gate” acaparó las portadas hace una semana. El jugador de la selección de Estados Unidos recibió una tarjeta roja durante el partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 frente a Bosnia y Herzegovina. Sin embargo, el Comité Disciplinario de la FIFA decidió suspender el castigo a Folarin Balogun antes del encuentro de octavos de final ante Bélgica. La situación se complicó debido a que un informe de CNN señaló que, supuestamente, Donald Trump habría realizado una llamada a Gianni Infantino para solicitar una revisión de la tarjeta roja que recibió el futbolista de las barras y las estrellas.

El presidente de la FIFA negó que hubiese una intervención del presidente de Estados Unidos al asegurar que los órganos judiciales de la FIFA operan con autonomía y al indicar que incluso a él mismo le llegan a sorprender las decisiones emitidas por el Comité Disciplinario.

“Gianni Infantino fue elegido miembro del Comité Olímpico Internacional el 10 de enero de 2020 y está obligado a cumplir con las estrictas normas de neutralidad política establecidas en la Carta Olímpica y el Código de Ética del COI”, señala una parte del comunicado de prensa de FairSquare. “Existen pruebas contundentes de que Infantino ha cometido cinco claras infracciones de las normas del COI sobre neutralidad política mediante declaraciones u otras expresiones claras de apoyo al presidente de Estados Unidos”.

No es la primera vez que FairSquare presenta una denuncia contra Gianni Infantino. La organización ya recurrió anteriormente al Comité de Ética de la FIFA por una presunta violación de las normas de neutralidad política del organismo. En esta ocasión, la ONG respaldó su postura con un pronunciamiento firmado por 50 miembros del Parlamento Europeo, publicado el pasado 29 de junio, en el que los eurodiputados recomendaron a las federaciones nacionales de fútbol solicitar al Comité de Ética independiente de la FIFA una revisión para determinar si existieron presiones políticas en el proceso disciplinario y si Gianni Infantino respetó las normas de neutralidad política que rigen al organismo. Sin embargo, se trató de una recomendación impulsada por un grupo de legisladores a título individual y no de una postura institucional del Parlamento Europeo, ya que el documento no fue sometido a votación ni aprobado por el pleno. En consecuencia, el Parlamento Europeo como institución no solicitó oficialmente una investigación contra el presidente de la FIFA ni ha emitido una resolución en ese sentido.

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