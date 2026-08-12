Cruzeiro vs Flamengo, en vivo la Copa Libertadores 2026: resultado partido de ida, octavos de final al momento

Cruzeiro vs Flamengo, en vivo la Copa Libertadores 2026. Claro Sports

¡¡¡BUENAS TARDES Y BIENVENIDOS!!! Arrancamos con el duelo Cruzeiro vs Flamengo de octavos de final de Copa Libertadores 2026

Cruzeiro y Flamengo protagonizan este miércoles uno de los cruces más atractivos de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. El Mineirão será escenario del primer capítulo de una serie brasileña que enfrenta a dos equipos con aspiraciones serias de llegar hasta las últimas rondas. Cruzeiro avanzó como segundo del Grupo D con 11 puntos, mientras Flamengo dominó el Grupo A con 16 unidades y llegó invicto a esta fase.

La ida tendrá un componente especial por el momento de ambos clubes. Cruzeiro busca aprovechar la localía y el impulso que ha encontrado con Artur Jorge, técnico que ya sabe lo que es conquistar la Libertadores y que además tiene buenos antecedentes recientes frente al Flamengo. Del otro lado, el Mengão llega como uno de los equipos más sólidos del torneo y con la misión de sacar un resultado que le permita definir la eliminatoria en mejores condiciones durante la vuelta.

¿A qué hora juega Cruzeiro vs Flamengo por los octavos de final de la Libertadores 2026?

El partido de ida entre Cruzeiro y Flamengo se disputará este miércoles 12 de agosto de 2026 en el Mineirão, en Belo Horizonte. El silbatazo inicial está programado para las 18:30 horas, tiempo del centro de México, mientras que en Brasil comenzará a las 21:30 horas.

Este será el primero de los dos encuentros de la eliminatoria. Los partidos de ida de los octavos de final se disputan entre el 11 y el 13 de agosto, mientras que los compromisos de vuelta están programados entre el 18 y el 20 del mismo mes.

¿Dónde ver en vivo la Copa Libertadores 2026? Canales de TV y streaming

En México y Centroamérica, la Copa Libertadores 2026 puede seguirse a través de las señales de ESPN y Disney+, de acuerdo con la distribución regional de los derechos de transmisión. Para el duelo entre Cruzeiro y Flamengo también existen opciones de cobertura en Brasil mediante Globo, ge TV y Paramount+, dependiendo de la región y del plan contratado. Además, aquí podrás seguir nuestro minuto a minuto con goles, tarjetas, cambios, incidencias y todas las acciones de un partido que promete intensidad desde el arranque.

¿Cómo se clasifica a los cuartos de final de la Libertadores? Reglas y criterios de desempate

En los octavos de final, la clasificación se define por el marcador global de los dos partidos. El equipo que acumule más goles entre la ida y la vuelta avanzará a los cuartos de final. En esta instancia ya no se utiliza la regla del gol de visitante.

Si después de los 180 minutos el marcador global termina empatado, la serie se resolverá directamente mediante una tanda de penaltis, sin tiempo extra. Este criterio también se aplica en los cuartos de final y las semifinales, mientras que la prórroga está contemplada para la final, que se disputa a partido único.

Por ello, Cruzeiro buscará construir una ventaja en el Mineirão antes del encuentro de vuelta, mientras Flamengo intentará conseguir un resultado que le permita llegar con buenas posibilidades a la definición de la serie como local.