Almada y América no quieren sorpresas ante Austin: “Las expectativas son las máximas”

América llega al partido decisivo del torneo internacional con la obligación de ganar, mientras Almada defiende el proceso y pide paciencia con el nuevo proyecto

América se prepara para disputar un partido clave en el cierre de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026. Las Águilas enfrentarán a Austin FC con la obligación de buscar una victoria que les permita avanzar a la siguiente ronda del torneo, en un duelo donde Guillermo Almada espera que su equipo continúe mostrando la evolución del nuevo proyecto azulcrema.

El entrenador uruguayo aseguró que el equipo atraviesa una etapa de crecimiento desde el inicio de su gestión y destacó que los futbolistas continúan adaptándose a la idea de juego que pretende implementar. Para Almada, el duelo ante Austin representa una nueva oportunidad para confirmar ese progreso dentro del terreno de juego.

“Como ya lo he dicho, iniciamos un proceso nuevo, el equipo viene en ascenso, acoplándose a la idea que queremos, soltándose los futbolistas”, explicó el técnico americanista, quien reconoció que el compromiso será complicado debido a que ambos equipos se juegan la clasificación.

Almada dejó claro que la intención de América será salir por la victoria, aunque señaló que en el fútbol existen factores que pueden modificar los resultados. El objetivo principal, según el estratega, es mantener una línea de trabajo que permita que los triunfos lleguen como consecuencia del funcionamiento colectivo.

“Lo intentaremos ganar, siempre lo digo a los futbolistas, ocurren determinadas cosas, accidentes en el partido que provocan el resultado, lo que intentamos es seguir esta idea de juego”, comentó el entrenador, quien pidió a sus jugadores mantener la automatización y la intensidad mostrada durante las últimas semanas.

Uno de los puntos que destacó Almada fue el apoyo de la afición azulcrema, a la que calificó como un elemento fundamental para el equipo. El entrenador señaló que los futbolistas han sentido ese respaldo y que ahora tienen la responsabilidad de responder con actuaciones que generen identificación entre la gente.

“Debemos demostrar cosas para que nuestra gente se sienta identificada, es importante sentir ese respaldo que hemos sentido desde el primer minuto”, expresó el técnico de América, quien busca que el equipo fortalezca su conexión con sus seguidores.

Durante la conferencia también fue cuestionado sobre los rumores alrededor de una posible salida de Brian Rodríguez. Almada aseguró que no se basa en versiones externas y afirmó que la directiva no le ha informado sobre una posible transferencia del atacante uruguayo.

“La realidad es que me baso por hechos, lo que me transmite, no me hago eco de rumores de prensa. En América fluyen”, explicó Almada, quien añadió que Rodríguez continúa trabajando con el plantel y que reconoce la calidad del futbolista.

El estratega también habló sobre la conformación de la plantilla y reconoció que la intención del club es sumar refuerzos que complementen al grupo actual. Almada señaló que la competencia interna será importante para elevar el nivel y adelantó que la idea es incorporar entre dos y tres jugadores importantes.

Por su parte, Isaías Violante destacó la importancia del encuentro ante Austin y aseguró que América tiene la capacidad para conseguir el resultado que necesita. El joven futbolista resaltó el proceso de adaptación al nuevo sistema y afirmó que el equipo busca ir creciendo partido a partido.

“Es un rival complicado como todos, estamos trabajando, estamos tomando la idea de juego. Vamos a ir de menos a más, esperamos un rival complicado, tenemos buen equipo para sacar un buen resultado”, señaló Violante.

El atacante también habló sobre su crecimiento personal dentro del equipo y agradeció la confianza recibida por parte del cuerpo técnico y la afición. Violante aseguró que atraviesa un momento especial, aunque reconoce que todavía tiene aspectos por mejorar.

“Ha sido mi mejor arranque, quiero seguir así, por eso he trabajado, estar jugando me queda hacerlo bien”, comentó el futbolista azulcrema.

América llegará al duelo ante Austin con la mentalidad de disputar una final, ya que todavía no tiene asegurado su boleto a la siguiente ronda. Violante fue contundente al señalar que el club debe responder en cualquier escenario.

“Donde se para América debe sacar el mejor resultado”, afirmó el jugador, en un mensaje que refleja la exigencia interna del equipo antes de un partido que definirá su futuro en la Leagues Cup.

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