José Saturnino Cardozo sacude a Alajuelense y condiciona a Herediano con una advertencia

Palabras muy sinceras del entrenador paraguayo tras la salida de José Giacone.

José Saturnino Cardozo está libre tras su paso por Liberia | @ADMLiberia

José Saturnino Cardozo volvió a poner su mirada sobre el fútbol de Costa Rica y dejó fuertes declaraciones que alcanzaron directamente a Alajuelense y Herediano. El entrenador paraguayo reveló que en el pasado estuvo cerca de asumir en la Liga, cuestionó el aprovechamiento de su estructura para desarrollar jóvenes y lanzó una contundente frase sobre aquella negociación. Pero también explicó por qué el modelo de constantes cambios de técnico que observa en algunos clubes no lo seduce, una postura que parece alejarlo de cualquier posibilidad de llegar al banquillo florense.

Después de su experiencia al frente de Municipal Liberia, Cardozo contó en FOX Costa Rica que su nombre estuvo sobre la mesa de Alajuelense. Hubo conversaciones entre su representante y dirigentes rojinegros, aunque finalmente el acuerdo nunca llegó. El paraguayo aseguró respetar la determinación que tomó la institución, pero acompañó su explicación con una frase que rápidamente llamó la atención.“Seguramente ellos se perdieron un gran entrenador”.

No se trató de su único mensaje para la Liga. Cardozo aseguró que comenzó a seguir con mayor atención al fútbol costarricense desde aquel acercamiento y cuestionó especialmente la cantidad de futbolistas jóvenes que Alajuelense consigue proyectar pese a contar con una importante infraestructura. “Si una institución como la Liga tiene seis canchas para entrenar y tiene un gimnasio impresionante, y no te proyecta cuatro, cinco o diez jugadores al año, yo creo que el CAR no te sirve para nada”.

Para el extécnico de Liberia, una institución con esas herramientas debería conseguir que una mayor cantidad de futbolistas formados en sus divisiones menores lleguen al primer equipo. Incluso cuestionó la incorporación de extranjeros que posteriormente no tienen continuidad. “Es increíble que, con todo lo que tiene la Liga, siga comprando jugadores extranjeros que están en la banca”. Cardozo contrapuso esa situación con su propia filosofía. Aseguró que cuando incorpora extranjeros pretende que sean futbolistas capaces de marcar diferencias y no jugadores que terminen bloqueando el camino de los talentos nacionales.

José Saturnino Cardozo le tiró a la Liga. 🎯



"Seguramente se perdieron de un buen entrenador". 🔥



"Si la Liga no proyecta 10 jugadores al año, el CAR no sirve para nada". 🔥



"Compran extranjeros y los dejan en banca". ❌#LaRedaccion pic.twitter.com/FmBGl9xeeT — Somos FOX Costa Rica (@somosfox_cr) August 11, 2026

¿Cardozo a Herediano? Su respuesta dejó pocas dudas

Las declaraciones adquirieron todavía mayor relevancia por el momento que atraviesa Herediano, que acaba de quedarse sin José Giacone y nuevamente recurrió a Jafet Soto para hacerse cargo de los entrenamientos mientras define su futuro. Cardozo contó que antes de asumir en Liberia había existido un acercamiento para trabajar en Costa Rica, pero una cuestión terminó generándole dudas: la poca estabilidad que encontró al estudiar los antecedentes de algunos clubes. “Vi la estadística de los clubes y vi que cambiaba de entrenadores permanentemente. Eso normalmente no seduce mucho”.

Cuando durante la entrevista le plantearon directamente que, por esa manera de pensar, parecía difícil imaginarlo algún día como entrenador de Herediano, el paraguayo reforzó su posición. “Es complicado muchas veces, porque a mí me gusta que el proyecto sea a largo plazo, más con los equipos grandes, porque en los equipos grandes de repente es mucho más fácil, porque tienen todo”. El mensaje llega justamente cuando el conjunto florense atraviesa otra transición en su banquillo. Giacone dejó el cargo después de un flojo comienzo de semestre y Jafet Soto volvió a tomar las riendas de manera provisional, mientras la institución busca definir quién conducirá al equipo.

Más allá de Alajuelense y Herediano, Cardozo explicó una idea que atraviesa toda su visión como entrenador: necesita tiempo. Considera que conocer al futbolista, transmitir una filosofía y desarrollar jóvenes son procesos que difícilmente puedan completarse bajo la amenaza permanente de una destitución. El paraguayo utilizó su etapa en Liberia como ejemplo. Recordó que atravesó un período en el que solamente consiguió ocho puntos y convivió con numerosas lesiones, pero la dirigencia sostuvo el proceso porque conocía el trabajo que se realizaba diariamente. “No todo es dinero, es también el proyecto”, aseguró.

José Saturnino Cardozo atizó contra la Liga y el fútbol tico. ¿Tiene razón el técnico paraguayo sobre el CAR y la parte física de los jugadores ticos? pic.twitter.com/Hi9FDC1oy5 — Somos FOX Costa Rica (@somosfox_cr) August 12, 2026

Cardozo también señaló un problema del fútbol de Costa Rica

El paraguayo fue todavía más allá y planteó una preocupación general sobre el fútbol costarricense. Según explicó, durante su experiencia en el país encontró dificultades en la preparación física de los jugadores, algo que considera determinante para competir internacionalmente. “Estos jugadores no pueden jugar bien porque están muy mal físicamente”. Cardozo sostuvo que no se trata exclusivamente de una institución y utilizó recientes partidos de selecciones juveniles como ejemplo de las diferencias que observa en intensidad y capacidad física.

Su diagnóstico fue contundente: considera que Costa Rica actualmente tiene dificultades para competir al nivel internacional que alcanzó en otros momentos, cuando contaba con una mayor cantidad de futbolistas actuando en Europa.

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