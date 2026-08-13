Monterrey vs Nashville, en vivo la Leagues Cup 2026: Arranca el partido donde Rayados se juega el pase a cuartos de final

Leagues Cup 2026: ¿Quién gana el Monterrey vs Nashville, según la IA?

Según la inteligencia artificial, a partir de los resultados recientes, la localía, el antecedente entre ambos equipos y las cuotas publicadas antes del partido, coloca a Nashville con una ligera ventaja: 44% de probabilidad de triunfo para Nashville, 31% para Monterrey y 25% de empate en los 90 minutos.

Uno de los factores que inclina el cálculo hacia el club estadounidense es el GEODIS Park. Nashville ya derrotó ahí 2-0 a Monterrey en la semifinal de 2023 y llega después de vencer 4-1 al Atlético de San Luis. Rayados, sin embargo, cuenta con un argumento reciente: su triunfo 2-1 ante Inter Miami después de haber iniciado el torneo con derrota. Con esas variables, el marcador que proyecta la IA es Nashville 2-1 Monterrey, aunque la necesidad de Rayados de ganar en tiempo regular puede modificar el desarrollo del encuentro desde los primeros minutos.