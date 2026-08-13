Monterrey vs Nashville, en vivo la Leagues Cup 2026: Arranca el partido donde Rayados se juega el pase a cuartos de final
No te pierdas todas las acciones de este vibrante partido desde el GEODIS Park de Nashville
Leagues Cup 2026: ¿Quién gana el Monterrey vs Nashville, según la IA?
Según la inteligencia artificial, a partir de los resultados recientes, la localía, el antecedente entre ambos equipos y las cuotas publicadas antes del partido, coloca a Nashville con una ligera ventaja: 44% de probabilidad de triunfo para Nashville, 31% para Monterrey y 25% de empate en los 90 minutos.
Uno de los factores que inclina el cálculo hacia el club estadounidense es el GEODIS Park. Nashville ya derrotó ahí 2-0 a Monterrey en la semifinal de 2023 y llega después de vencer 4-1 al Atlético de San Luis. Rayados, sin embargo, cuenta con un argumento reciente: su triunfo 2-1 ante Inter Miami después de haber iniciado el torneo con derrota. Con esas variables, el marcador que proyecta la IA es Nashville 2-1 Monterrey, aunque la necesidad de Rayados de ganar en tiempo regular puede modificar el desarrollo del encuentro desde los primeros minutos.
Alineaciones Leagues Cup 2026: así salen Monterrey vs Nashville
Los dos equipos necesitan los puntos, por lo que utilizarán a sus mejores hombres disponibles para buscar el triunfo.
Monterrey: Luis Cárdenas, Víctor Guzmán, Carlos Salcedo, Daniel Aceves, Luca Orellano, Orbelín Pineda, Óliver Torres, Jesús Corona, Lucas Ocampos, Hugo Cuypers y Diego Rossi.
Nashville: Brian Schwake, Andy Nájar, Maxwell Woledzi, Jeisson Palacios, Daniel Lovitz, Cristian Espinoza, Edvard Tagseth, Patrick Corcoran, Alex Muyl, Sam Surridge y Elias Saad.
Leagues Cup 2026 en vivo: ¿En dónde ver el Monterrey vs Nashville y a qué hora juegan?
El Monterrey vs Nashville está programado para este miércoles 12 de agosto de 2026 a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, en el GEODIS Park de Nashville, Tennessee. 20:00 horas del Este y 17:00 del Pacífico para Estados Unidos. En México, el encuentro podrá verse por Imagen Televisión en señal abierta y a través de Apple TV vía streaming.
¡¡¡BUENAS TARDES!!!
Sean todos ustedes bienvenidos a la fiesta del fútbol, en esta ocasión con el partido entre Monterrey y Nashville, en el que los Rayados se juegan su continuidad en la Leagues Cup 2026, en la tercera y última fecha de la primera fase. Los regios llegan al GEODIS Park con tres puntos y necesitan un triunfo para conservar opciones de avanzar a los cuartos de final.
El equipo de Matías Almeyda reaccionó después de perder 2-1 contra Orlando City en su debut. En su segundo compromiso, Monterrey remontó y derrotó 2-1 a Inter Miami con goles de Hugo Cuypers y Diego Rossi, resultado que le permite llegar con posibilidades matemáticas a la última jornada. Nashville también suma tres unidades. El conjunto dirigido por BJ Callaghan perdió 1-0 contra León en su primer partido y después superó 4-1 al Atlético de San Luis.Así que no se pierdan este minuto a minuto de Claro Sports que promete ser sensacional.