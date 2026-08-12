La emotiva bienvenida de Xavi Simons a Xavi Hernández a la selección de Países Bajos: “El nombre que inspiró el mío”

El futbolista recordó el origen de su nombre tras la llegada de Xavi como técnico a la selección neerlandesa hasta el Mundial de 2030

Xavi Simons le da la bienvenida a Xavi. | Redbull via Reuters Connect

La llegada de Xavi Hernández a la selección de Países Bajos provocó una reacción que conecta al nuevo entrenador con uno de los futbolistas de la Oranje. Xavi Simons utilizó sus redes sociales para darle la bienvenida al técnico español y recordó que su nombre tiene relación directa con el exmediocampista del Barcelona.

“El nombre que inspiró el mío. Bienvenido a los Países Bajos, entrenador Xavi Hernández”, escribió Simons en su cuenta de X, antes Twitter. El futbolista acompañó el mensaje con una fotografía de su infancia en la estructura del FC Barcelona, en la que aparece junto al entonces jugador del primer equipo en una imagen grupal. El mensaje fue publicado después del anuncio de la Federación Neerlandesa.

The name that inspired mine.



Welcome to the Netherlands, coach Xavi Hernández 🇳🇱🧡 pic.twitter.com/wc1SwqXTvQ — Xavi Simons (@xavisimons) August 12, 2026

La relación entre ambos no parte de una etapa compartida como futbolistas o como jugador y entrenador. Tiene origen en la familia Simons. Xavi Simons recibió ese nombre por Xavi Hernández, quien ya era una referencia del Barcelona cuando el neerlandés comenzó su formación dentro de La Masia.

Simons nació el 21 de abril de 2003 en Ámsterdam y se mudó con su familia a España cuando tenía tres años. En 2010, con siete años, ingresó a las categorías inferiores del Barcelona. Permaneció nueve temporadas en la cantera hasta que en 2019 decidió continuar su carrera en el Paris Saint-Germain.

El camino del mediocampista continuó en Francia hasta su llegada al PSV Eindhoven en 2022. Después volvió a estar bajo contrato con el conjunto parisino y pasó por el RB Leipzig, primero en calidad de préstamo y después como parte de su desarrollo en la Bundesliga.

En agosto de 2025, Tottenham Hotspur incorporó a Simons y le entregó el número siete. Su presente deportivo, sin embargo, está marcado por la recuperación de una lesión de rodilla. Tottenham confirmó el 27 de abril de 2026 que Simons sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante un partido de Premier League contra Wolverhampton. El jugador pasó por cirugía el 5 de mayo y comenzó su proceso de rehabilitación con el cuerpo médico del club.

La lesión tuvo consecuencias para Países Bajos. El problema físico dejó al mediocampista fuera de la Copa Mundial de 2026, por lo que Simons no pudo participar con la selección neerlandesa en el torneo celebrado en México, Estados Unidos y Canadá.

La reacción de Simons llegó después de que la Real Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) hiciera oficial este miércoles 12 de agosto de 2026 la contratación de Xavi Hernández como nuevo seleccionador. El entrenador español, de 46 años, sustituye a Ronald Koeman y firmó un contrato que se extiende hasta la Copa Mundial de la FIFA 2030.

TE PUEDE INTERESAR: