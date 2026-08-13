Orlando City vs Atlético de San Luis, en vivo: Dike adelanta a los locales
Estadísticas, resultado y goles del partido de hoy en el torneo entre clubes de la Liga MX y la MLS
Alineaciones Leagues Cup 2026: así salen Orlando City y Atlético de San Luis
Antoine Griezmann no va de inicio para este partido pese a que Orlando City necesita golear para avanzar a cuartos.
ORLANDO CITY: Otero; Taifi, Guske, Da Silva, Marín, Gómez, Cartagena, Souza, Pasalic, Saraiian, Dike.
ATLÉTICO DE SAN LUIS: Lajud; Cruz, García, Galindo, Pérez, Caicedo, Nájera, Esteves, Duarte, Muñoz, Flores.
Leagues Cup 2026: ¿Quién gana el Orlando City vs Atlético de San Luis, según la IA?
Le preguntamos a Chat GPT su pronóstico para el juego entre el Orlando City y Atlético de San Luis. Este fue el pick de la inteligencia artificial:
“Orlando City llega a este duelo con una propuesta ofensiva basada en velocidad, presión en campo rival y transiciones rápidas. El equipo de la MLS suele hacerse fuerte como local y cuenta con jugadores capaces de generar peligro en espacios abiertos, aunque puede dejar zonas vulnerables cuando adelanta sus líneas. Atlético de San Luis ha mostrado capacidad para competir ante rivales de la MLS, con un estilo más directo y buscando aprovechar errores defensivos. Sin embargo, fuera de casa suele sufrir cuando no logra controlar el ritmo del partido y permite que el rival tenga posesiones largas.
En un encuentro donde ambos equipos pueden generar ocasiones, la localía y la mayor intensidad ofensiva de Orlando City pueden marcar diferencia. Pronóstico: gana Orlando City“.
Leagues Cup 2026 en vivo: ¿En dónde ver el Orlando City vs Atlético de San Luis y a qué hora juegan?
Este partido de la Leagues Cup no va por televisión abierta, así que solo se podrá seguir por streaming. El partido dará inicio este miércoles 12 de agosto a las 17:30 horas, tiempo del centro de México, y lo puedes seguir por Apple TV.
Griezmann y el Orlando City se juegan la vida en la Leagues Cup
Penúltimo partido de la primera ronda de la Leagues Cup y el Orlando City de Antoine Griezmann se juega sus opciones de calificar ante el Atlético de San Luis y lo comentamos a las 17:30 horas de este miércoles 12 de agosto en Claro Sports.
El equipo de la MLS es local para el partido en el Inter.co Stadium de Orlando, donde ya vencieron 2-1 al Monterrey en su debut, pero perdieron ante el León para estar con 3 puntos. El equipo de Griezmann y compañía no controla su destino, ya que llegan en el lugar 15 de la tabla, aunque con opciones matemáticas de meterse al Top 4.
Para ello, necesitan golear al equipo potosino, que llega al encuentro ya eliminado al caer 4-2 ante Inter Miami y 4-1 ante Nashville. Un resultado similar le serviría al Orlando para tener opciones de llegar a los cuartos, aunque necesitan que una decena de equipos no ganen en tiempo regular.