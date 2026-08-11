¿Ferran Torres al PSG? Barcelona le da permiso para ausentarse del entrenamiento

Barcelona autorizó al delantero a ausentarse del entrenamiento mientras avanza una operación con el PSG para llegar la siguiente temporada

Ferran Torres recibe permiso del PSG | Reuters

El futuro de Ferran Torres apunta al Paris Saint-Germain. El atacante español recibió autorización del Barcelona para no presentarse el miércoles 12 de agosto a los entrenamientos junto con el resto de los futbolistas que participaron en el Mundial 2026, mientras avanza el proceso para completar su llegada al conjunto francés, según adelantó Fabrizio Romano.

El movimiento representa otro paso en las negociaciones entre Barcelona y PSG. Aunque todavía quedan aspectos legales por resolver antes de formalizar la transferencia, los clubes ya alcanzaron un acuerdo verbal y trabajan para completar la documentación correspondiente, según dice el reporte.

La ausencia de Ferran en la sesión del miércoles cuenta también con la aprobación de Hansi Flick. El entrenador del Barcelona contempla la salida del delantero para la temporada 2026-27 y autorizó que pueda concentrarse en los trámites relacionados con su cambio de equipo.

De acuerdo con la información del periodista, la operación se cerraría por alrededor de 50 millones de euros fijos, además de cinco millones en variables. De concretarse en esos términos, Ferran dejará al Barcelona para continuar su carrera en la Ligue 1.

El acuerdo todavía no puede darse por oficial. El PSG se encuentra concentrado en su participación en la Supercopa de Europa, situación que ha retrasado la conclusión de algunos trámites y la formalización de la transferencia.

Los detalles pendientes corresponden principalmente al apartado administrativo. Las conversaciones entre las partes ya permitieron establecer las condiciones generales del movimiento, pero todavía deben completarse los procedimientos necesarios antes de que los clubes puedan comunicar el traspaso.

La operación podría quedar resuelta durante esta misma semana una vez que el PSG termine su participación en la Supercopa de Europa. A partir de entonces se espera que las partes puedan avanzar con los últimos pasos para incorporar al futbolista.

Por ahora, Ferran Torres no tendrá que reincorporarse a los trabajos del Barcelona, una señal del avance de las negociaciones y de que su etapa en el conjunto catalán se encuentra cerca de terminar.

El atacante quedaría así a disposición del PSG para iniciar una nueva etapa de su carrera una vez que se complete la transferencia y se realicen los procedimientos correspondientes para su incorporación.

Barcelona, por su parte, continuará con su preparación para la temporada sin contar de momento con Ferran, mientras espera que se complete una operación que podría dejar hasta 55 millones de euros entre la cantidad fija y las variables.

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