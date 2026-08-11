Olmecas de Tabasco vs Bravos de León en vivo: transmisión Playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol 2026; Juego 3, Zona Sur

Sigue en vivo el partido de los playoffs de la LMB 2026 en la multiplataforma de Claro Sports

Los Playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol 2026 continúan con el Juego 3 de la serie entre Olmecas de Tabasco y Bravos de León, correspondiente al primer Playoff de la Zona Sur. Con la serie empatada, ambos equipos llegan a este compromiso con la oportunidad de tomar ventaja en la pelea por avanzar a la siguiente ronda.

El enfrentamiento se traslada al Estadio Domingo Santana, donde los Bravos buscarán aprovechar la localía para colocarse al frente de la serie. Por su parte, los Olmecas intentarán responder como visitantes y recuperar la ventaja en una eliminatoria que se mantiene abierta.

LMB 2026: ¿A qué hora empieza la transmisión del Olmecas de Tabasco y Bravos de León hoy 11 agosto?

El tercer encuentro está programado para este martes 11 de agosto a las 19:30 horas, tiempo del centro de México, en un duelo donde cada entrada puede ser determinante en el camino hacia la siguiente fase de los playoffs.

¿Dónde ver en vivo el Olmecas de Tabasco y Bravos de León de la Liga Mexicana de Béisbol?

El tercer partido de la serie entre Olmecas y Bravos se podrá seguir por la multiplataforma de Claro Sports este martes 11 de agosto.

¿Cómo va la Serie de la Zona Sur en los Playoffs de la LMB 2026?

La serie llega al Juego 3 con un triunfo por lado. Olmecas de Tabasco se quedó con el primer encuentro por 4-2, mientras que Bravos de León respondió en el segundo partido con una victoria por 5-4 para igualar la serie.

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