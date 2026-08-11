Se resuelve el caso de Yhormar Hurtado: Dimayor le da la razón a América de Cali

Internacional de Bogotá y Boyacá Chicó pretendían obtener los puntos en el escritorio por una supuesta alineación indebida.

Jugadores de América de Cali celebran un gol. – Vizzor Image.

Este martes, se ha conocido la resolución con la cual el Comité Disciplinario de Dimayor ha decidido sobre el caso de Yhormar Hurtado en América de Cali. La queja presentada por Internacional de Bogotá y Boyacá Chicó pretendía quitarle los puntos al cuadro Escarlata por las victorias que consiguió en las dos primeras jornadas de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II por una supuesta alineación indebida.

Los argumentos presentados por los clubes demandantes apuntaban a una presunta infracción al Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA, documento en el cual se dicta que un futbolista puede ser inscrito por tres equipos en una temporada y que solamente puede jugar partidos oficiales con dos de ellos. Acusaban al deportista de haber trasgredido esos límites.

El primero en plantear el lío reglamentario fue Internacional de Bogotá el 28 julio, enumerando que el defensor había jugado partidos con Deportes Tolima, Always Ready de Bolivia y con América de Cali en el año 2026. Días después, el 4 de agosto, y tras haber perdido también frente al cuadro caleño por 7-0, Boyacá Chicó se sumó las pretensiones bajo argumentos sustancialmente iguales.

Tras un extenso análisis de las normas aplicables y de los descargos de los Diablos Rojos, el Comité decidió darle la razón a América de Cali. Para ambas situaciones, la parte resolutiva del documento desestima las causas presentadas, declara que el club Escarlata no incurrió en infracciones relativas a la inscripción de su jugador y mantiene los resultados tal y como se presentaron en el desarrollo de los partidos.

Básicamente, la razón de más peso para no tomar acciones en contra de América o de Hurtado es la manera en la que se juega el campeonato de primera división en Colombia. A diferencia de la mayoría de ligas de primer nivel en el mundo, el país cafetero juega un certamen liguero semestralmente. Eso hace que lo que se entiende como temporada no sea de manera anual, como pretendían los clubes demandantes.

Una vez Dimayor recibió la denuncia por supuesta inscripción y alineación indebida, tomó la determinación de suspender por siete días la participación del futbolista. En su momento, la entidad explicó que esa medida cautelar se tomaba para tener el tiempo de estudiar el caso y brindar una resolución de fondo a la situación. En efecto, el Comité falló en el plazo estimado.

Así las cosas, Yhormar Hurtado podrá regresar normalmente a la competencia con América de Cali. A raíz del terremoto que azotó a al país este lunes, varios partidos fueron aplazados y la verdad es que el calendario del fútbol colombiano está en el aire. Por ahora, el siguiente partido de los Diablos Rojos sería en visita a Santa Fe por la sexta jornada de la Liga el 22 de agosto.

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