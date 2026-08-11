Oficial: Conmebol reprograma el Santa Fe vs River y Tolima vs Independiente del Valle

Después del terrible terremoto que azotó a Colombia, el ente futbolero reagendó los duelos de Sudamericana y Libertadores.

Estadio El Campín (Foto: @SantaFe)

Colombia atraviesa por uno de sus momentos más difíciles en la historia reciente. Un terremoto de 7.4 azotó el occidente del país, desatando mucha tristeza por la cantidad de víctimas y damnificados. El fútbol puede esperar, aunque hay sectores más graves que otros.

Lógicamente, se tuvo que reprogramar el pitazo inicial de varios partidos a disputarse en suelo colombiano. Ambos son en el plano internacional, pues Santa Fe y Deportes Tolima debían darle continuidad a los octavos de final de Copa Sudamericana y Libertadores, respectivamente.

Ninguna de las delegaciones pudo viajar a Colombia. Ni ecuatorianos ni argentinos veían factible el viaje por cuenta del sismo que golpeó al país el lunes en la mañana. No era el momento para fútbol, aunque en Bogotá e Ibagué no fue un panorama tan complicado como en otras ciudades.

De este modo, la Conmebol postergó la ida una semana exactamente. Primero Tolima hará lo suyo contra Independiente del Valle el martes 18 de agosto, mientras que Santa Fe y River tendrán su primer sorbo de octavos un día más tarde a la misma hora.

Programación confirmada para Santa Fe y Deportes Tolima

Con hora de Colombia…

Santa Fe vs River Plate (Copa Sudamericana)

Ida:

19 de agosto de 2026 | 7:30 p.m. | Estadio El Campín.

Vuelta:

26 de agosto de 2026 | 7:30 p.m. | Estadio Más Monumental.

Deportes Tolima vs Independiente del Valle (Copa Libertadores)

Ida:

18 de agosto de 2026 | 7:30 p.m. | Estadio Manuel Murillo Toro.

Vuelta:

25 de agosto de 2026 | 7:30 p.m. | Estadio Banco de Guayaquil (Quito).

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